1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 01 Febrero 2021

La periodista Dayanna Monroy, de Teleamazonas, sufre una injustificada persecución del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien ha presentado una denuncia por el presunto delito de "revelación ilegal de base de datos" y un agente fiscal se está prestando para el juego.

Dayanna Monroy es la periodista que reveló la corrupción de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y que a la postre mantiene en la cárcel a Jacobo Bucaram Pulley, y prófugo a los hermanos Michel y Dalo.

El agente fiscal Javier Geovanny Pucha Paguay, de manera abusiva e improcedente, ha solicitado una serie de diligencias que no tienen nada que ver con la denuncia presentada. Pucha pide informes a la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Registrador de la propiedad y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) sobre el patrimonio de la periodista.

La llama a rendir su declaración el próximo 8 de febrero.

También le pide a Teleamazonas que remita todos los videos y notas periodísticas producidos por Monroy en los cuales se haya referido a Jacobo Bucaram, desde marzo del 2020 hasta el 15 de octubre del mismo año.

En su cuenta de Twitter Dayanna Monroy posteó: 'Yo no les pido que me protejan, solo les pido que no me persigan'.

El exmagistrado y exfiscal, Antonio Gagliardo dijo que se están pidiendo diligencias que son improcedentes como pedir a la UAFE un informe del movimiento bancario de la periodista o al Servicio de Rentas Internas la declaración del impuesto a la renta, "esto no tiene nada que ver, es totalmente improcedente. ¿Para qué se está prestando (la Fiscalía) a este juego”?

Fundamedios rechazó en sus redes sociales la denuncia que interpuso Abdalá Bucaram, quien aspira ganar una curul en las elecciones de este domingo. (Teleamazonas)