Presidencia de Ecuador

Sábado, 30 Enero 2021

Los 16 candidatos a la Presidencia de la República explican qué harán para mejorar el sistema de salud del país de ganar las elecciones del 7 de febrero del 2021.

El Universo les hizo a todos la misma pregunta: ¿Qué acciones tomará para que el sistema de salud pueda cubrir todas las atenciones médicas? considerando que antes ya estaba saturado y que ahora en medio de la crisis podría absorber a usuarios que no podrán pagar servicios privados.

Construir más hospitales, dar más presupuesto o manejar una red integral de salud que incluya no solo al Estado, sino al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otras instituciones son parte de las propuestas de los presidenciables.

Estas son sus respuestas, publicadas en orden de lista.

Andrés Arauz: Restituir el cerebro de planificación en la salud

Consultado sobre qué hará para que el sistema público de salud cubra las atenciones médicas de aquellos que dejen el privado a causa de la crisis económica, Andrés Arauz, aspirante presidencial de la Unión por la Esperanza (UNES), listas 1-5, cree que es necesario reinstitucionalizar el sector de la salud pública para que haya un “cerebro de planificación”.

Dicho “cerebro”, que según él fue desmantelado en el actual régimen, podrá detectar “esas necesidades en función del perfil epidemiológico de la población, las capacidades estatales, el talento humano, los insumos requeridos, la infraestructura desplegada e implementarlos en todo el país”.

El candidato acota que en el sistema educativo también se han dado casos de estudiantes del sector privado que han migrado al público. “Hay muchas escuelas que han quebrado”, explica.

Lucio Gutiérrez: Primero hay que conseguir recursos

Lo primero que hay que hacer para fortalecer el sistema de salud pública del país es conseguir recursos, advierte el candidato de Sociedad Patriótica, lista 3, Lucio Gutiérrez.

“Yo puedo decir que voy a construir y equipar hospitales y centros de salud y contratar más personal médico, pero todo se hace con recursos... Estos vendrán con el centro internacional logístico, tecnológico y financiero, porque no hay otra forma de conseguir recursos, el país no puede endeudarse más, ni los ciudadanos aceptan más impuestos”.

Gerson Almeida: Medidas que se alejen de intereses

A la pregunta de cómo hará para cubrir las atenciones del sistema de salud, que ya está colapsado, el aspirante Gerson Almeida, de Ecuatoriano Unido, lista 4, respondió por escrito lo mismo que dijo sobre cómo combatirá el COVID-19.

“(Aplicando) medidas efectivas y prácticas que se alejen de los intereses particulares que generan además corrupción, y también aplicando procedimientos verificados que mejoren y/o curen la enfermedad, dejando de lado dogmas que impiden la aplicación de soluciones prácticas, saludables, de bajo costo, y permitiendo el acceso de todos los medios a la ciudadanía, quienes finalmente escogerán los métodos o vacunas que mejor les parezca... Se potenciarán, no solo para el COVID-19 sino para contingencias de otras pestes, espacios en los hospitales de cada provincia...”, indicó el postulante.

Isidro Romero: Crear la figura del médico familiar

Isidro Romero, aspirante a la Presidencia por el partido Avanza, lista 8, propone crear una ficha médica universal, para que los ecuatorianos tengan acceso a servicios de salud en cualquier parte del país, a través de la red pública.

“Estamos cansados de que los hospitales estén colapsados. Si a un ciudadano le duele la muela, el oído, la rodilla, el talón... va a un hospital y el sistema se satura”.

Para evitarlo, agrega, se creará la figura del médico familiar, que trabajará en circunscripciones urbanas y rurales: “Voy a mapear todas las ciudades, cantones y parroquias del país, y por cada diez o quince cuadras habrá un médico familiar que atienda a los ciudadanos”.

Explica que junto a cada consultorio -en el que se usaría la ficha médica universal para la atención- se instalará un laboratorio y una farmacia.

Carlos Sagnay de la Bastida: Poner a trabajar bien a servidores públicos

“Vamos a hacer de la red pública una red pública eficiente. Nadie les ha dicho que tienen que ir al sector privado, van al sector privado si es que tienen dinero para ello en primer lugar, en segundo lugar si quieren las cosas más rápidas, entiendo eso, pero nosotros vamos a hacer al sector público un sector público eficiente”, dice el candidato de Fuerza Ecuador, lista 10, Carlos Sagnay de la Bastida.

¿Cómo lo hará? Asegura que él exige eficiencia de todos los funcionarios públicos. “Ellos saben muy bien que hay un número muy exagerado de servidores públicos, entonces, ponerse a trabajar bien, no puede ser posible que encima de eso no funcione bien, si no está funcionando bien qué le va a pasar”, indica.

Y además asegura que va a “disponer de esos recursos del Estado. Si vamos a usar algo de deuda será para educación y salud”.

Xavier Hervas: Dignificar a médicos y más atención primaria

El candidato de la Izquierda Democrática, lista 12, Xavier Hervas, asegura que, en primer lugar, “se debe dignificar a los médicos ecuatorianos” y eso implica que trabajen con estabilidad y remuneración adecuada. “Ya hemos visto cómo los despiden, también a las enfermeras”, afirma.

En segundo lugar, propone unificar en una sola plataforma tecnológica los sistemas de salud público y privado, para que los afiliados decidan dónde ir en busca de atención.

En tercer lugar, dice, se potenciará la atención primaria, donde se hace la primera consulta, con el fin de evitar la saturación de los hospitales. “Muchas personas viven a más de cuatro horas de un hospital; talvez eso no lo vemos en las urbes, pero en las provincias sí. La idea es que no tengan que agarrar un bus hasta la consulta. Y para eso debe haber un presupuesto”.

Pedro Freile: No deben escatimarse los recursos para la salud

“Los recursos en emergencia para el sector salud no deben escatimarse. El Estado debería estar haciendo lo que hizo el presidente (Nayib) Bukele en El Salvador, que llegó a bajarse él mismo su sueldo para atender la enfermedad (el COVID-19). No puede escatimarse o discutirse el sueldo, la vestimenta de protección, de los posgradistas que son quienes dan el servicios real en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)… El presidente de la República debería garantizar con su firma las contrataciones rápidas y transparentes, y que no le falte nada a quienes están atendiéndonos en la primera línea”.

Así contestó el aspirante presidencial del movimiento Amigo, lista 16, Pedro José Freile, respecto a cómo hacer para que el sistema de salud público pueda cubrir las atenciones de los pacientes que migren del sector privado a causa de la crisis económica.

César Montúfar: Articular el sistema de salud

El problema del sistema nacional de salud es que está fragmentado en tres grandes sectores: seguridad social, sector público y privado; y no se articulan. Por lo tanto, el candidato César Montúfar, de la alianza Partido Socialista-Movimiento Concertación, listas 17-51, propone construir un sistema de salud articulado, que ponga énfasis en la promoción y la previsión.

Considera que no hay capacidad para que el sistema de salud público pueda absorber a todas aquellas personas que perdieron su empleo y dejaron de aportar al IESS.

El candidato aspira a crear un sistema de salud que con la capacidad instalada realice un análisis de capacidad en términos de infraestructura, profesionales, enfermeras y sistemas de movilidad. Ecuador debe tener un sistema de salud articulado en función de sus necesidades, afirma.

Yaku Pérez: Combinar las prácticas occidentales y ancestrales

La oferta de acceso a salud del candidato presidencial de Pachakutik, lista 18, Yaku Pérez, se basa en un plan intercultural e integral, en el que se combinen y complementen la tradición occidental con la medicina ancestral, que se aplica en distintas comunidades indígenas del país.

Además, explica, en caso de llegar al poder, se instalará una mesa de evaluación de las políticas de salud en la que intervengan médicos, ingenieros sanitarios, epidemiólogos, psicólogos y más especialistas, bajo un criterio de interdisciplinareidad, con el fin de que el gobierno lleve a la práctica “una propuesta potente”, que llegue a todos los sectores.

También subraya en la importancia de la medicina preventiva, incluso por un asunto económico, pues es menos costosa que el sistema curativo. Para ello, se recurriría a la experiencia de otros países.

Giovanny Andrade: Mucha gente quiere donar para la salud

El presidenciable de Unión Ecuatoriana, lista 19, Giovanny Andrade, asegura que potenciará el sector de salud, trayendo “capitales para ampliar hospitales, pero más que todo construcción de megahospitales. Cuando construimos los megahospitales vamos a tener una mejor salud”.

“Si tiene un dolor de cabeza pueda ir a ese hospital del Estado y le puedan revisar y decirle qué le pasa, esto vamos a hacer a través de capitales internacionales no reembolsables; hay fundaciones, hay mucha gente que quiere donar dinero para la salud. No podemos dejar que estos sistemas de salud sean negocios para ciertas personas, por eso es que no se ha requerido de estos capitales, porque es un negocio, porque está manejado por un grupo de gente; lo vimos en la pandemia: medicinas sacadas del Seguro Social a la venta afuera a precios altísimos”.

Gustavo Larrea: Telemedicina para atención permanente

Fortalecer la salud preventiva y la curativa básica, plantea el aspirante de Democracia Sí, lista 20, Gustavo Larrea. “Nuestro país tuvo por décadas un buen sistema preventivo: las familias iban a los centros de salud a vacunarse, había fichas médicas... Todo eso hay que recuperarlo”.

Agrega que “hay que tecnificar el sistema de salud, por ejemplo, tener una ficha única desde el nacimiento hasta el fallecimiento digitalizada, asimismo, la telemedicina puede permitirnos llegar a cada hogar y tener una atención permanente preventiva que nos ahorre muchos recursos en la salud curativa”, señala Larrea.

Guillermo Lasso: Reforma integral y coordinación

Una reforma integral del sistema de salud para dar servicio de calidad y gratuito es el plan de Guillermo Lasso, de la alianza CREO-PSC, listas 21-6.

Dice que el presupuesto de salud del Ministerio de Salud es de unos $ 2.900 millones y el presupuesto de salud del IESS de $ 1.900 millones, “estamos hablando de $ 4.800 millones que tiene tanto el Gobierno como el Seguro Social para financiar los servicios de salud. Vamos a llevar a cabo una reforma integral de la salud, no solo la del Ministerio, sino la del Seguro Social, y vamos a incorporar en la coordinación a los hospitales y clínicas privadas o que están registradas por fundaciones, a efecto de crear sinergia en todo el sistema de salud del país”.

El Ministerio va a coordinar los presupuestos de esa cartera, del Seguro Social y va a coordinar actividades con el sector privado de la salud.

Guillermo Celi: Recursos necesarios para la salud

El candidato a la Presidencia de la República por el movimiento SUMA, lista 23, Guillermo Celi, se compromete a apoyar de manera “contundente” al sector de salud para que cuente con los recursos necesarios.

El apoyo no será solo porque así lo dispone el mandato constitucional del 0,5 % por año hasta llegar el 6 % del PIB, sino porque dice que está convencido de que debe darse prioridad a la salud y a la educación donde han prevalecido la corrupción y los sobreprecios.

Considera que ha aumentado la brecha entre quienes tienen un seguro privado y los que acuden a la red pública hospitalaria; por lo que señala que su plan es apoyar a las familias más vulnerables, y, para ello, asegura que reducirá el IVA al 8 %, para generar el capital semilla y crear un fondo para ayudar a la operación de las micro, medianas y pequeñas empresas.

Juan Fernando Velasco: Fortalecer el sistema de prevención

El candidato presidencial de Construye, lista 25, Juan Fernando Velasco, sostiene que lo principal de la cobertura sanitaria es la atención primaria. Para ello buscaría fortalecer los centros de salud, la telemedicina, el diagnóstico temprano y la prevención.

Se deben tomar medidas, dice, para evitar enfermedades como la hipertensión y la diabetes, a través de la promoción efectiva del ejercicio físico, la recreación sana y las buenas prácticas de alimentación y calidad de vida.

Afirma que los médicos y demás personal de los hospitales públicos “se han quedado con la sensación de que no recibieron el trato adecuado en la pandemia” por parte del Estado, por lo que ofrece mejorar la infraestructura y sus condiciones de trabajo, así como hacerles un reconocimiento público por su lucha contra el coronavirus.

Paúl Carrasco: Reorganizar el sistema nacional de salud

Hay que universalizar la salud, para tener salud gratuita independientemente de los recursos que tengan los ciudadanos, es el planteamiento que formula el candidato presidencial por el movimiento Juntos Podemos, lista 33, Paúl Carrasco.

Para lograr ese objetivo dice que armará los consejos cantonales de salud presididos por los alcaldes e integrados por el Ministerio de Salud y los organismos de saneamiento ambiental; con ello, se dividirá el territorio en los centros urbanos por cada cinco mil habitantes y en el sector rural por cada tres mil habitantes.

En definitiva, lo que van a hacer, añade el candidato, es reorganizar el sistema de salud de tal manera que los médicos den atención en esos territorios a través de unidades médicas de cercanía, ese el modelo de atención inmediata, con ello se evita congestionar el sistema de salud público.

Ximena Peña: Invertir en el primer nivel y recuperar presupuesto

Impulsar el primer nivel de atención de salud es el objetivo de la candidata de Alianza PAIS, lista 35, Ximena Peña. “Hemos construido hospitales que están orientados a curar al enfermo, cuando la enfermedad ya está bastante avanzada; entonces, la recomendación es que se invierta en el primer nivel de salud, en prevención”.

Otra de sus ideas es articular “todo el sistema de salud, estamos hablando de los hospitales de seguridad social, de los centros de salud del Ministerio, del Isspol, Issfa, que también tienen centros médicos”.

Y el tercer eje es “recuperar el presupuesto del sector salud; desde el 2017 hasta la fecha la salud ha perdido 720 millones de dólares en presupuesto y esto obviamente debilita, podríamos recuperar el presupuesto garantizando eficiencia, no queremos piponazgo ni corrupción”, indica la candidata. (El Universo)