Detalles Publicado el Martes, 26 Enero 2021

Carlos Sagnay, candidato presidencial por Fuerza Ecuador, asegura que de llegar a la Presidencia, no va a despedir a los servidores públicos.

"Para que se queden en sus cargos solo les pediré eficiencia y para mi eficiencia es: no cometer actos de corrupción", dijo en entrevista con Radio Sucesos.

Dice que su objetivo es eliminar el déficit y bajar el precio de la deuda: una vez que haga esto, me ocuparé de los impuestos y me encargaré de bajar el IVA.

Asimismo, aseguró que tiene la conciencia limpia y siempre ha sigo transparente "y por esa razón fui calificado sin ningún cuestionamiento como candidato por Fuerza Ecuador".

¿Usted va a votar por el candidato Abdalá Bucaram?

"Soy el candidato de Fuerza Ecuador, y en ningún momento he dicho nada en contra de Bucaram

y ninguno de los candidatos por más cuestionado que sea su accionar. El voto es secreto", dijo.

Dice que es indudable que Bucaram tiene su voto. Yo he ido por pueblos y se nota que tiene la aceptación, rechazo veo bastante limitado al menos para mí. Yo he entrado a lugares que no había entrado y me han aceptado, hay una que otra persona que rechaza, eso siempre va a existir.