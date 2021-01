El Comercio de Quito

Jueves, 21 Enero 2021

Si su cédula de identidad ya caducó, ese documento sí le servirá para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del domingo 7 de febrero del 2021.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó, a través de un comunicado, que los ciudadanos que posean cédulas de identidad que perdieron vigencia o que están caducadas, podrán acercarse con normalidad a sufragar en su respectivo recinto.

La jornada se iniciará a las 07:00 y se extenderá hasta las 17:00 en el territorio nacional, mientras que en el exterior culminará a las 19:00.

El Código de la Democracia, en su artículo 12, establece que la verificación del nombre del elector en el padrón electoral de efectuará en la Junta Receptora del Voto correspondiente, presentando la cédula de identidad, el pasaporte, o el documento de identidad consular.

El articulado explica que la no vigencia de estos documentos no impedirá el ejercicio del derecho al sufragio. Además, a través del Decreto Ejecutivo 1206, suscrito el 11 de diciembre del 2020, se reconoció la validez de la cédula de ciudadanía que se encuentre vencida desde el 16 de marzo de 2020, o cuyo plazo esté por vencer, hasta el 31 de mayo de 2021. Si no posee cédula de identidad, el Registro Civil atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, con cita previa.

Sin embargo, ante la demanda de personas que solicitarán obtener su documento de identidad para las elecciones, se programó un horario de atención especial. El sábado 30 de enero y el sábado 6 de febrero se atenderá de 06:00 a 20:00 mientras que, el domingo 7 de febrero se atenderá de 06:00 a 15:00, sin necesidad de agendar turno.



Fuente: El Comercio