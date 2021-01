1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Enero 2021

Tengo claro por quién no voy a votar. No votaría por el Socialismo del XXI. Así lo afirmó Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de la República, en entrevista con Radio Sucesos.

"Salgan a las calles y pregunten a los venezolanos hacia dónde nos lleva ese modelo de Estado", dijo.

Señala que el país no se merece el destino de Caracas. "Ecuador se merece un país de prosperidad, pero veo que cualquiera de los 16 binomios nos llevará hacia ese camino".

"No es justo aparecer en televisión nacional y decir lo que no es, no creo que los ecuatorianos nos merecemos eso. Nos merecemos la verdad y creo que en los debates ha faltado verdad",

mencionó sobre la propuesta de Andrés Arauz con respecto a la adquisición de vacunas covid-19.

Por otro lado, el exmandatario considera penoso lo que sucedió con el CNE: La gente necesita certezas y ha sucedido todo contrario.

Considera que hubo binomios que no cumplieron con todo y los dejaron participar, mientras que otro que si cumplía con todos los requisitos no lo dejaron participar.