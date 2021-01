1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 18 Enero 2021

El consultor Jacobo García considera que los dos días de debates del CNE incidirán poco en las preferencias electorales, quizás solo servirá para dar notoriedad a determinados candidatos.

“Estamos viviendo una mentira. Siempre se habla de partidos, liderazgos e ideologías, pero en el Ecuador la mayoría de partidos no son partidos, no hay liderazgos acordes a lo que merece el país y no se aborda el momento que estamos atravesando”, destacó en entrevista con Jimmy Jairala.

Jacobo García considera que las elecciones están marcadas por tres pelotones; uno liderado por Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yaku Pérez y un segundo, con al menos dos candidatos que podrían despegarse de los otros 11, después de su desempeño en los debates de diario El Comercio, la Cámara de Comercio de Guayaquil y el CNE.

Estos son: Xavier Hervas e Isidro Romero.

Además de un tercer pelotón, con aquellos que difícilmente llegarán al 2% de aceptación popular. “Me animo a decir que habrá tres pelotones. Sí creo que habrá uno o dos candidatos que se despegarán un poquito”.