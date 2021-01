1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 15 Enero 2021

Alfredo Borrero, médico cuencano y candidato a la Vicepresidencia del Ecuador por el movimiento Creando Oportunidades (CREO), promete que de llegar al poder liderará una transformación a la salud pública.

"No designaremos a dedo ni al ministro o ministra del Salud, ni a nadie. La selección la realizaremos a través de concurso público y trabajará con nosotros en un eventual Gobierno (...) gente honesta", afirmó en entrevista con Radio Sucesos.

Asegura que los hospitales serán administrados por gente que sabe hacerlo: "El presupuesto del Ministerio de Salud bordea los 2 mil 800 millones de dólares, pero si no existe honestidad, no habrá presupuesto que alcance".

"Nosotros no sacamos oro de los celulares. Nosotros hacemos cosas científicas y no podemos mentir con populismos porque no tienen ninguna base", sostiene sobre las vacunas para COVIDー19 cuestionando la propuesta del candidato por la lista 1.