Detalles Publicado el Viernes, 15 Enero 2021

Más de 11 horas duró ayer la sesión del Pleno donde se debatieron las enmiendas. La sesión se retomará el domingo.

El morenismo ha mostrado su acercamiento a las tesis de sus antiguos aliados en el final de este periodo legislativo. Las omisiones de otros grupos legislativos pesaron al momento de votar.

A pocos meses de que concluya el periodo legislativo, es evidente que la correlación de fuerzas políticas en el interior de la Asamblea y a lo interno de las propias bancadas es frágil. El resultado: una bancada correísta consolidada que no ha perdido su peso y que, por el contrario, su votación incide en los resultados del Pleno; un bloque morenista (PAIS) dividido, donde algunos de sus integrantes han optado por declararse independientes o se inclinan por las posiciones de la revolución ciudadana; y el resto de bloques parlamentarios (PSC, CREO, BIN, SUMA) que en determinados temas también evidencian fisuras que terminan “confabulando” contra la aprobación de iniciativas legislativas. Un ambiente que por lo que se ve se mantendrá hasta que concluyan sus funciones, a mediados de mayo de este año.

Eso se reflejó ayer durante la votación de tres proyectos de enmiendas constitucionales. Ninguno de ellos alcanzó los 91 votos necesarios para ser aprobados. Proyectos que han sido cuestionados por el correísmo, que resultó triunfante en la jornada, frente al fracaso del resto de grupos parlamentarios, por acción u omisión.

El detalle

El primer proyecto de enmiendas en ir al tacho de la basura fue el destinado a restarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana (CPC). La moción medular para que la designación de autoridades de control pase a la Asamblea obtuvo 85 votos a favor, 36 en contra, ocho abstenciones y ocho ausencias.

“Los correístas nunca estuvieron de acuerdo con esa enmienda. Lo que me sorprendió fue la votación de algunos legisladores del ala morenista, que en realidad no sé si son morenistas o correístas. No sé qué pasó ahí”, comentó el legislador Héctor Muñoz (independiente).

Esos votos en contra y las ausencias en ese bloque fueron determinantes para que no se aprobara ese cambio, que se quedó en el camino por seis votos. Entre los ausentes a esa votación —que se realiza de manera virtual, desde cualquier lugar que se pueda conectar un legislador— constan los integrantes de PAIS José Serrano, Esteban Albornoz, Alberto Arias. Votaron en contra: Rodrigo Collaguazo (que ahora dice ser independiente), Rubén Bustamante, Silvia Salgado (aliada de PAIS), entre otros. Por la abstención optaron Joanna Cedeño, Lenín Plaza….

Pero la oposición contribuyó a que el Consejo mantuviera intactas sus atribuciones. Por ejemplo, se abstuvieron Mae Montaño (independiente), Freddy Alarcón (Sociedad Patriótica), Gabriela Saltos (CREO). De la oposición se registra también la ausencia de Paúl Cedeño (CREO).

Para la legisladora Jeaninne Cruz (CREO) en el resultado influyó la presencia de alternos que no tenían la idea de la importancia de esta enmienda. “La torpeza de la oposición ha hecho que (los correístas) puedan ganar en su discurso y voltear algunas voluntades cercanas a ellos”, dijo la asambleísta.

Otros resultados

Si a la enmienda para restar competencias le fue mal, a la que proponía ampliar requisitos para nombrar al Contralor y al Fiscal le fue peor. Se planteaba que no hayan participado en la función pública en los últimos 10 años, ni tener conflicto de intereses o encontrarse en procesos de indagación por parte de las autoridades judiciales. De nuevo el correísmo cuestionó la iniciativa. Marcela Aguiñaga dijo que estaba dirigida a una tendencia política y en función de una coyuntura política.

Lira Villalva agregó que había discriminación y que una enmienda no pude redactarse con dedicatorias. Se preguntó por qué no se incluyeron a otras funciones.

Para esta enmienda hubo cuatro mociones de votación, debido a que se debe tratar artículo por artículo para evitar la inconstitucionalidad de ser aprobada. La primera moción para que se aprobara solo logró 29 votos, la segunda 25, la tercera 26 y la cuarta 25. En los votos negativos y abstenciones coincidieron legisladores de casi todas las bancadas.

La tercera propuesta de enmienda, para que a las prefecturas en la asignación de recursos también se tome en cuenta el número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales, obtuvo 87 votos. Negada también.

“Lo que sucede en la Asamblea es lo que tienen las organizaciones políticas. No llega gente comprometida para transparentar procesos”, dijo Cruz. (Redacción Quito/ecuadorenvivo.com)