Detalles Publicado el Miércoles, 13 Enero 2021

Entre los nuevos conflictos electorales está el spot publicitario del candidato correísta de la alianza UNES, Andrés Arauz, quien usa la imagen de el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia, tras haber sido sentenciado a cumplir 8 años de cárcel por el caso Sobornos.

Virgilio Hernández, exasambleísta y dirigente de la Revolución Ciudadana, dice que el CNE violentan su propio reglamento, el cual dice en el artículo 18, que se prohíbe que pueda existir alguna censura o que los medios se nieguen a recibir un spot que ha sido autorizado.

"El CNE de campaña de otra candidatura ahora ha decidido suspender nuestros spots. Primero porque tienen la misión, la obligación de poder arreglar la papeleta lo mejor que puedan para que tenga mayor probabilidad el candidato", dijo en entrevista con Pichincha Universal.

Señala que si no hay argumento jurídico, "nuevamente prima la arbitrariedad para intentar parar nuestros spots; menos aún va a existir norma para que nosotros no sigamos utilizando la imagen de quien no solo es un líder de la RC, sino del Ecuador e incluso de la región".

”Lo que ha señalado el consejero Cabrera exime de cualquier otro tipo de argumentación jurídica. No hay una norma específica, no hay impedimento porque además una persona que en este caso, recibió una sentencia absolutamente injusta, no ha perdido sus derechos civiles", asecveró.

Además, cuestiona la conformación del Comité Nacional del Debate Electoral, pues ninguno de sus integrantes cumpliría con los requisitos necesarios para formar parte del mismo; y además, evidencian una clara tendencia política.