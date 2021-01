1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 12 Enero 2021

Los partidos políticos le recordaron al CNE que el expresidente fue sentenciado por corrupción y perdió sus derechos de participación.

Durante el quinto consejo consultivo de organizaciones políticas, delegados de estas agrupaciones cuestionaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) por permitir que se difunda un spot del candidato presidencial de Andrés Arauz en la que aparece también el expresidente Rafal Correa, sentenciado por liderar una red delictiva y prófugo de la justicia, pidiendo el voto para su candidato.

Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano; y Guillermo Herrera, de la Izquierda Democrática, manifestaron que son recursos del Estado, asignados a través del fondo de promoción electoral, y que Correa, al tener sentencia ejecutoriada por actos de corrupción, perdió sus derechos políticos y no puede participar en actos de promoción electoral financiados por el Estado.

Serrano argumentó que Correa debería estar cumpliendo su sentencia en una cárcel por lo que permitir su aparición en los anuncios de campaña va en contra de la Constitución.

Herrera agregó que la promoción debe realizarse respetando la normativa vigente y que es un atentado contra la democracia el permitir que el exmandatario aparezca cuando no tiene derechos de participación.

A la crítica se sumó Iván González, del Movimiento Construye, quien aseguró que la promoción electoral debe realizarse en igualdad de condiciones para todos los candidatos. El representante del Movimiento dijo que hay criterios diversos en el área encargada del CNE al autorizar una determinada publicidad y otras no.

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, respondió que la norma deben aplicarla todas las delegaciones provinciales, ya que no es posible que el mencionado spot se autorice en Pichincha y se censure en Guayas.

Los correístas

Virgilio Hernández, de la alianza UNES, manifestó que el CNE no puede censurar esta pieza, ya que él no es candidato, no tiene contratos con el Estado, y sobre todo que, aunque perdió sus derechos políticos no así sus derechos civiles. Hernández dijo que los cuestionamientos nacen de organizaciones que intentan imponer sus condiciones en la promoción electoral.

Con base en el informe de Mireya Jiménez, de la dirección de Promoción Electoral, que dio lectura del reglamento, el delegado de la alianza dijo que entre las causales para impedir la difusión esetá cuando este induce a la violencia, es sexista o ataca a otro candidato.

Y que en eso no incurre su agrupación. Pero Serrano reiteró que la Constitución está sobre el reglamento.