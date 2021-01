1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 12 Enero 2021

Gerson Almeida, candidato a la presidencia de la República por Ecuatoriano Unido, afirma que el 07 de febrero gana en una sola vuelta.

Señala- en entrevista con Radio Sucesos- que sigue un “pragmatismo ético” y lo describe como “sumamente voluble y dúctil, que no se limita con cuestiones ideológicas o dogmáticas”.

Sin embargo, reitera que es un binomio provida por convicción, por lo que respetará la vida desde su concepción.

"Nosotros entendemos a la vida desde el punto de vista conceptual y práctico. El aborto se despenalizó en Argentina, eso no quiere decir que va a suceder en Ecuador", dijo.

Por otro lado, criticó que se use la imagen de Rafael Correa en el binomio correísta. "No estoy de acuerdo con que se den este tipo de cosas en la publicidad electoral, sin embargo considero que cada uno decide si actúa de manera ética o no. Utilizar la imagen de un prófugo de la justicia no me parece adecuado".