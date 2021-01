La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, aseguró que el organismo que preside no ha parado en su trabajo permanentemente en la lucha contra la corrupción.

Se han desarrollado varias actividades que fortalecen la tarea anticorrupción y desde mayo de 2020 el CJ forma parte de la Red Mundial de Integridad Judicial.

Para mañana (miércoles 13 de enero de 2021), se presentará la Mesa de Lucha contra la Corrupción, donde se contará con la presencia de las máximas autoridades del sector justicia.

"Hemos visto la necesidad de buscar un mecanismo de coordinación interinstitucional, para identificar nudos críticos de tipo estructural, para poder atender de mejor manera las demandas ciudadanas, pero respetando la independencia judicial", afirmó.

Y en ese mismo orden de ideas, el 20 de enero se estará presentando el Seminario Internacional Conducta y Ética Judicial, donde "como hecho inédito participarán más de 3.000 personas", resaltó.

Por otro lado, se pronunció sobre el proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia. (PMB)

.@PresidentaCJ “El @CJudicaturaEc no hace las preguntas, no elabora los casos prácticos, no pone notas en la prueba teórica o práctica. ???? por 104.5 FM y https://t.co/aRm10ikOck @OnaJorge @RamiroDiaz64 @longogalo @CJudicaturaEc