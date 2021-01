Delito de Estado

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 11 Enero 2021

Lucio Gutiérrez, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Sociedad Patriótica, dice que la corrupción es el principal obstáculo para que el país salga adelante.

"Les digo a los ecuatorianos que si desean un cambio radical, que se aplique cadena perpetua a los delincuentes, que se reduzca el de asambleísta y más: voten por Lucio", dijo el expresidente en entrevista con Radio Sucesos.

Dice que es mentira lo que se ha mencionado en algunos medios de comunicación: "Dicen que Lucio huyó. Yo jamás huí. A mí los generales con los soldados me secuestraron, me lanzaron a la fuerza de mi despacho y me lanzaron al helicóptero".

Para los creyentes Dios será quien les dé sabiduría a los futuros gobernantes del país, sostiene sobre su propuesta de colocar el nombre de Dios en la Constitución.

Sobre el aborto, señala que se deben poner en los zapatos de la niña que ha sido violada y dejarle total libertad para decidir, cualquiera que sea la decisión no será penada. "La situación de aborto es un tema que tiene que decidir los ecuatorianos".