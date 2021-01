1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 08 Enero 2021

Guillermo Lasso, candidato por la unión CREO-PSC, respondió a la afirmación de uno de sus contrincantes Juan Fernando Velasco, donde señaló que habría tenido injerencia en el Gobierno de Lenín Moreno, y aseguró ser opositor a la gestión del actual mandatario, debido a que "no ha tenido rumbo en materia económica".

"Este es un Gobierno que no ha tenido rumbo en materia económica, ha profundizado la crisis, ha destruido empleos, no solo en la pandemia, sino antes (...) He sido opositor al Gobierno, lo que no he sido es opositor a la democracia del país y muchas de las decisiones que he tomado han sido por amor al Ecuador", apuntó en entrevista con Notimundo.

Afirma que, de llegar a la Presidencia, va trabajar para los 17 millones de ecuatorianos. "Cuando empezamos este recorrido hace 11 años nos propusimos a que el Ecuador sea un país de oportunidades para todos. Este 7 de febrero podemos hacerlo realidad".

Manifestó que creará nuevos mecanismos e incentivos para la contratación laboral; siguiendo con su plan de generación de empleo, promoviendo la inversión.

Además, reducirá la tasa arancelaria para materias primas y maquinaria productiva al 0% para que las empresas puedan reducir sus costos y ser más competitivas. "Ecuador dejará de ser un país caro para vivir y producir".

Lasso además eliminará de forma gradual impuestos que afectan el consumo y las actividades productivas como ICE e ISD: ​Vamos a dinamizar la economía para reactivar al Ecuador y crear empleo.

De igual manera, focalizará los subsidios en los sectores más vulnerables del país, para que así estos no "contribuyan a actividades ilícitas".

Señala que derogará la denominada Ley de Comunicación. Afirmó que está a favor de la libertad de expresión y que su Gobierno la respetaría.

Calificó de “ridículas” la propuesta de algunos candidatos sobre otorgar USD 1 000 a cada ciudadano mayor de 18 años y manifestó que es “risible” la oferta de sacar oro de los celulares.