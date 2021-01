1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 08 Enero 2021

Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró este viernes 08 de enero, que en el organismo están cumpliendo con las actividades planificadas en el cronograma.

"La impresión de papeletas no se ha detenido y no hay, hasta el momento, una razón para suspenderla", dijo en entrevistas con medios de comunicación.

Dice que, la sentencia emitida por el juez Ángel Torres es de primera instancia y afirma que interpondrán los recursos legales necesarios. Por lo pronto, "seguiremos trabajando en las elecciones, sin que nada nos detenga".

En caso de que envíen a imprimir las papeletas de nuevo, Pita recalca que Ecuador no tendrá presidente el 24 de mayo, "ese es el peligro que se corre y el escenario que debemos plantearnos".

"Todas las decisiones que he venido tomando han sido apegadas a la ley, en ningún caso se ha perjudicado o beneficiado a determinada organización política. Nada ni nadie puede estar por sobre lo que dictamina la ley, algo que juré defender el día de mi posesión", asevera.

Sobre la sanción que incluye también el pago de 70 salarios básicos (USD 28.000) a cada uno de los consejeros, Enrique Pita dice: "Yo no tengo ese dinero, me tocará salir a las esquinas para hacer malabares y poder pagar esa cifra. Ojalá me colaboren".

El movimiento Justicia Social persiste en inscribir como su candidato presidencial al empresario Álvaro Noboa, y solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dicte medidas cautelares para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) detenga la impresión de las papeletas para los comicios nacionales del 7 de febrero del 2021 y que se abstenga de la asignación el Fondo de Promoción Electoral (FPE) para la campaña, que arrancó el 31 de diciembre pasado.

Sin embargo, la solicitud fue inadmitida por el pleno del Tribunal este 7 de enero último, argumentando que únicamente los jueces constitucionales pueden emitir medidas cautelares.