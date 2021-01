1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Enero 2021

A las 05:00 de ayer, el Instituto Geográfico Militar inició la impresión de las papeletas. Continúa polémica sobre decisión del CNE de no tomar en cuenta pedido de postulación de Álvaro Noboa.

Criterios opuestos mantienen Boris Jaramillo, subdirector de la corporación Participación Ciudadana; y José Chalco, constitucionalista, sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ordenar la impresión de papeletas presidenciales con los 16 binomios que constan en firme, lo que deja fuera de la contienda al Movimiento Justicia Social y su candidato, Álvaro Noboa.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, confirmó que ayer a las 05:00 el Instituto Geográfico Militar inició la impresión de las papeleteas presidenciales y para asambleístas nacionales.

Jaramillo manifestó que la decisión del CNE es producto de la contestación de la Corte Constitucional, que no dio paso a la demanda de dirimencia con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), lo que obligó a las dos instancias de la Función Electoral a ponerse de acuerdo. “Ellos asumieron que esos 16 candidatos son los que quedaron en firme, hubo un criterio conjunto entre los dos organismos”, dijo Jaramillo. Considera que con esto se cierra ya la posibilidad de que el Movimiento Justicia Social ponga candidato presidencial. “Aquí la disputa no era la inscripción de Álvaro Noboa, ya que no es que él se inscribió y lo negaron. Lo que estaba en disputa era la posibilidad de que el Movimiento realice sus primarias para escoger candidatos, eso es lo que se negó”, aseguró.

Sin embargo, un nuevo elemento a esta polémica se desencadenó esta tarde, cuando se conoció que el juez electoral Ángel Torres destituyó a cuatro de los cinco miembros de CNE, por infracción grave, originada en el caso de Noboa.

Jaramillo piensa, pese a ello, que el proceso de elecciones retoma su cauce normal, sin que se pongan en riesgo etapas importantes, como las fechas de las elecciones y la posesión de los ganadores. Pero asegura que, para futuras elecciones, antes de realizar la convocatoria, hay que tener claro el panorama de qué partidos están habilitados.

La visión contraria

Chalco considera, en cambio, que se ha cometido una inconstitucionalidad. Por un lado, dijo, no se cumplió la sentencia del Pleno del TCE que ordenó, en un primer momento, que se habiliten plazos para que el Movimiento realice primarias e inscriba candidatos. Mientras que la resolución del juez Joaquín Viteri, que asegura que el CNE cumplió lo establecido por el Contencioso, todavía no es resuelta por el Pleno del Tribunal. Lo que vuelve complejo el panorama, ya que podrían modificarse ciertas decisiones, de no ratificarse fallos, comentó. “Hay un juego de maniobra todo el tiempo, que ha llevado a desestabilizar el sistema constitucional al no acatar decisiones oportunamente”, dijo.

El constitucionalista recuerda que las sentencias de TCE no hablan explícitamente de la candidatura de Álvaro Noboa, y que el Movimiento podría insistir en la candidatura presidencial de Fabricio Correa, que sí pasó por un proceso de democracia interna.

Chalco concluye que mandar a imprimir las papeletas con los 16 binomios fue una decisión que se tomó en la reunión que los presidentes del CNE, Diana Atamaint, y del TCE, Arturo Cabrera, mantuvieron el pasado 24 de diciembre, horas antes de que se hiciera público el pronunciamiento de la Corte Constitucional negando la demanda de competencia. “Lo que se está mostrando es algún acuerdo que no se conoce y que no es apegado a derecho”, opinó.