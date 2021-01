1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 05 Enero 2021

La abogada Sylka Sánchez, vocera del Movimiento Justicia Social, confirmó que solicitaron al contralor Pablo Celi que revise si el CNE ha cometido un presunto peculado enviando a imprimir las papeletas sin haberse resuelto las causas pendientes en el TCE.

"Nos quedamos asombrados con las declaraciones del Enrique Pita, vicepresidente del CNE y representante del partido CREO dentro del organismo (...) La Ley es clara, de que si no hay un fallo del TCE que diga que no existe ninguna causa pendiente, no se pueden mandar a emitir papeletas", expuso.

Considera que el organismo electoral podría caer en el delito de peculado si, luego de algunos días, hay una resolución que orden calificar la candidatura del empresario y el CNE se vea obligado a contratar un nuevo proceso de impresión con el Instituto Geográfico Militar (IGM), al que también alertaron de que, según ellos, se estaría por cometer una irregularidad.

"Los consejeros han presentado leguleyadas para no acatar la decisión del máximo organismo electoral", dijo.

La mañana de este 5 de enero los exteriores del TCE amanecieron resguardados por policías antimotines ante la presencia de los partidarios de Noboa que llegaron a la audiencia. La entidad permanece cercada una cuadra a la redonda Justicia Social pide la destitución y una multa en contra de los cuatro consejeros.