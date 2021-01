1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 05 Enero 2021

La impresión de papeletas es el nuevo capítulo de este enfrentamiento: pese a las quejas de Justicia Social, el TCE confirmó que no hay causas pendientes. En la papeleta no estará el magnate bananero.

"El consejero Enrique Pita tendrá que hacerce responsable de sus declaraciones". Así respondió la abogada del Movimiento Justicia Social, Getaldine Martín, en relación a la impresión de papeletas para candidatos presidenciales. Ayer, Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que se había dispuesto al Instituto Geográfico Militar que se inicie la impresion con los 16 binomios en firme, con lo que queda fuera Álvaro Noboa.

La abogada del Movimiento dijo que hay todavía una causa pendiente por resolver, que se refiere a la impugnación a la sentencia del juez Joaquín Viteri, en la que asegura que el organismo electoral no ha incumplido sentencias y le pide que se defina en qué candidaturas faltan por completar los procesos por parte de Justicia Social. "No sé en qué se basa Enrique Pita para decir que no existen causas pendientes", manifestó la abogada.

Sin embargo, en un oficio con fecha 27 de diciembre de 2020, suscrito por el secretario general del Tribunal Contencioso Electoral, Álex Guerra, se certifica que "no existen recursos en trámite, ni recursos pendientes por resolver". Esto en relación a la consulta que el CNE hiciera sobre si se encuentran pendientes por resolver en contra de las candidaturas para la dignidad de Presidente y Vicepresidente de la República, y adjunta el listado de 17 organizaciones políticas que ingresaron la documentación en los plazos determinados por la Ley para la inscripción de candidaturas y con los que se trabajó en la calificación, previo verificar que cumplan los requisitos y las diferentes etapas.

En ese listado no consta Justicia Social, ya que la organización tuvo en inicio a Fabricio Correa como candidato presidencial, pero cuando este se retiró por su propia cuenta del proceso, la organización no alcanzó a ingresar ninguna otra documentación para esa dignidad.

