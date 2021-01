1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 04 Enero 2021

El organismo dispuso ya la impresión de las papeletas que los ecuatorianos recibirán en las elecciones de febrero, únicamente con 16 binomios. Vocera de Noboa dice que el CNE deberá hacer un doble gasto, porque tendrá que imprimir otra papeleta con Noboa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió al Instituto Geográfico Militar el arte de la papeleta para la dignidad de Presidente y Vicepresidente de la República, con los 16 binomios que se encuentran en firme para que inicie la impresión. Así lo informó el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, con lo que queda fuera Álvaro Noboa, quien quería ser candidato del Movimiento Justicia Social.

Además de la papeleta de binomios se dispuso que se inicie la impresión de las papeletas para asambleístas nacionales y para legisladores provinciales de aquellas jurisdicciones donde las candidaturas se encuentran en firme.

Pita aseguró que la decisión de disponer la impresión de papeletas se dio luego de la certificación por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de que ya no hay más recursos por resolver o pendientes, entre las que consta la de binomios presidenciales, y que constan en firme 16 binomios.

"Al momento, se encuentra cerrado totalmente el proceso de inscripción de candidatos", dijo Pita, y agregó que cuentan con el respaldo de la última sentencia dictada por el juez electoral Joaquín Viteri en la que deja en manos del CNE cuáles eran las candidaturas pendientes a las diferentes dignidades, con lo que ha quedado definido tanto a nivel del CNE como del TCE cuáles son los candidatos que pueden constar en las papeletas electorales.

"Justicia Social no está participando en este proceso electoral con candidato a Presidente de la República", manifestó.

Rechaza decisión

Para Sylka Sánchez, vocera de Justicia Social y de Noboa, lo que está cometiendo el CNE es una irregularidad, ya que, dijo, no puede mandar a imprimir la papeleta presidencial hasta que no se resuelva la inscripción de Noboa. "No pueden porque hay recursos pendientes en el TCE. Eso lo hemos denunciado al país, al Contralor. Eso sería peculado en caso de que el CNE corrupto haya enviado a emitir las papeletas y tendría que realizar un segundo pago para poner la candidatura de Álvaro Noboa", dijo Sánchez.

Audiencia suspendida

Todo esto se conoció luego de que en el Tribunal Contencioso Electoral se suspendiera la audiencia contra cuatro consejeros electorales, que estaba prevista para esta mañana. La diligencia se reinstalará mañana, a las 10.