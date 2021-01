Expreso de Guayaquil

La campaña empezó. Y cada día que avanza es uno menos que tienen los votantes indecisos para responderse a la pregunta: ¿por quién sufragar para que tome las riendas del país en los próximos cuatro años? Resulta complicado, como ya lo contó EXPRESO en su edición del pasado 31 de diciembre, ejercer un voto informado y más aún cuando el abanico de opciones es tan diverso y resulta complicado acceder a datos certeros.

Hay quienes piensan que estas elecciones son cruciales para el futuro del país, y existen motivos para pensarlo. Una crisis económica que aqueja a las finanzas públicas y del ciudadano común, ahondada por el golpe de la pandemia del coronavirus. Despidos o recortes salariales han golpeado los bolsillos de los ecuatorianos.

Si eso pasa en las economías domésticas, la del Estado está igual de trastocada. El Fondo Monetario Internacional se convirtió en el salvavidas del país en medio de esta crisis sanitaria. Un programa de 6.500 millones de dólares dio un respiro al gobierno del presidente Lenín Moreno, quien sí espera dejarle la mesa servida a su sucesor, pero será este último quien en su momento diga si fue así o no.

La delincuencia es otra de las preocupaciones ciudadanas, tanto que el porte de armas bajo regulaciones se puso sobre el debate electoral. La despenalización del aborto, la cadena perpetua para delitos contra los bienes públicos, la eliminación de las pruebas de ingreso a la universidad son algunos temas que pueden terminar inclinando la balanza sobre una u otra opción.

EXPRESO, en un ejercicio por acercar respuestas claras de los candidatos presidenciales a sus lectores, envió un cuestionario a los aspirantes a Carondelet, sus asesores de comunicación y/o los presidentes o dirigentes de las organizaciones que los auspician para que respondan a 16 preguntas. Con el objetivo de evitar evasiones, las mismas fueron redactadas de manera cerrada.

Doce de los 16 candidatos respondieron hasta el cierre de esta edición. Además, se le otorgó un espacio para que aclaren alguna respuesta o envíen un mensaje a los votantes. Todos hicieron uso de ese espacio, menos un aspirante.

La única intención del cuestionario es que se convierta en una herramienta para que los lectores de este Diario puedan ejercer un voto informado, y no busca reemplazar el ejercicio propio del votante a buscar información por los canales que considere oportunos y tomar una decisión antes de ir a las urnas.

MENSAJE DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Lucio Gutiérrez. Estimados ecuatorianos, esta es una elección crucial en la historia del país, les invito a mirar los antecedentes de los candidatos y escoger a aquel que tenga los mejores logros y calificaciones en el desempeño de todas sus actividades, y principalmente sus principios éticas, en el ejercicio profesional. A quien siempre se ha puesto de lado de la patria y no ha cogobernado con ningún grupo político, económico o con el statu quo. En mi gobierno se alcanzaron los mejores logros sociales y económicos de toda la historia. Como estudiante, profesional y presidente de la República, siempre he alcanzado el primer lugar, todo esto está a su orden mi 3CUADOR.

Gerson Almeida. Ecuador NO está quebrado, está mal administrado. El país ya no tolera la corrupción, lucharemos contra ella. Se conectará la producción con la productividad logrando la rentabilidad y activación de la nación. Crearemos fuentes de empleo mediante la inversión y alianza público-privada en uno de los planes más ambiciosos de desarrollo del país para su integración y desarrollo con la construcción del tren intermodal, el cual asegurará miles de empleos, liquidez en el sistema financiero, aseguramiento y fortalecimiento de la dolarización y la activación nacional. Se corregirá la delincuencia que se produce por falta de empleo logrando paz social. Se respetará y garantizará la vida en todas sus etapas desde la concepción. Construiremos políticas de Estado para las próximas generaciones. El país se levanta. Dios, patria y libertad.

Isidro Romero. Gobernaré para los pobres. Ecuador es un país inmensamente rico, pero los políticos no han sabido administrarlo ni explotar su riqueza en favor de las mayorías. Cómo es posible que la agricultura haya sido olvidada. No tenga riego, ni insumos baratos y maquinaria carísima y que los agricultores trabajen para los intermediarios que los explotan diariamente. Voy a convertir al Ecuador en el granero de América. Me dicen el presidente del empleo porque he generado decenas de miles de empleos a lo largo de mis 45 años como empresario. Sé cómo dar empleo a diferencia del resto de candidatos. Mi sueño es ver un Ecuador productivo, familias felices, viviendo en sus casas propias, con trabajo, con dignidad. Un Ecuador mejor. Después del 7 de febrero, ese sueño será realidad de la mano de Isidro Romero.