1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 28 Diciembre 2020

Ana Abril es abogada con amplia experiencia en el ámbito público y privado.

El concurso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia es criticado por un grupo de exveedores.

Esta semana un grupo de 10 veedores del concurso para seleccionar jueces de la Corte Nacional de Justicia anunció que renunciaba a continuar siendo parte de este proceso de selección, que es organizado por el Consejo de la Judicatura. Los ahora exveedores cuestionan el concurso por falta de transparencia y aseguran que no tuvieron las facilidades para cumplir su rol de control social. Ana Abril, vocera de los exveedores, explica en qué términos se desarrolló el trabajo de la veeduría.

¿Cuál es la importancia de una veeduría en términos generales?

De acuerdo a lo que dice la Constitución, todos los procesos públicos deben tener veeduría ciudadana para nombrar a las diferentes autoridades. Es una forma de ejercer el control social y así se da forma al poder ciudadano, ya que puede estar al tanto de todas las decisiones del poder público y la forma de hacerlo es a través de las organizaciones sociales y de la participación ciudadana.

¿De qué se encarga una veeduría?

Depende de cuál es el objeto de una veeduría. En el caso concreto de nosotros es para vigilar el concurso donde se va a nombrar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, verificar que se cumplan todas las normas, que todo sea apegado a derecho.

¿Cómo encontraron ustedes el proceso de selección de los jueces?

En una veeduría ciudadana hay profesionales de distintos ámbitos. Nosotros teníamos un abogado que también era especialista en seguridad informática; había trabajado en un banco en esa área. Él dio la primera alarma de lo que significa el sistema informático. Preguntó a las autoridades del Consejo de la Judicatura si tenían o no la certificación de un auditor externo que garantice el funcionamiento del sistema informático.

¿Y cuál fue la respuesta?

Pedro Crespo, director general de la Judicatura, contestó que no tenían esa certificación ya que no hubo presupuesto. Esto generó que trabajen con los técnicos del Consejo de la Judicatura, por lo que el programa y todas las seguridades las podían manejar las personas de ese organismo, lo que no garantizaba independencia ni transparencia en el concurso.



¿Qué falencias presentaba el sistema informático?

Hubo el recalentamiento de la data center, que sucedió en octubre. Después se presentaron notificaciones fallidas en noviembre. Eso demostró que se necesitaba este auditor externo que pueda auxiliar en esos momentos.

¿Cómo veedores tuvieron la posibilidad de un acercamiento con la Judicatura para seguir de cerca el concurso?

Solo a través de informaciones meramente referenciales, lo que fue una de nuestras observaciones sobre las falencias del concurso. Se debe comprender que el papel del veedor es, esencialmente, mirar personalmente el proceso, oír personalmente lo que sucede en cada uno de los actos del concurso, estar ahí.



¿Y cómo operaban ustedes?

En este caso lo que sucedió fue que el Consejo de la Judicatura, en las sesiones del pleno, a las que asistían unos veedores, solamente les informaban; no era que los veedores habían participado de manera directa en, por citar algo, la calificación de las carpetas, de los expedientes. Por ejemplo, en la ceremonia del 3 de noviembre en Cuenca dijeron que tenían 1.100 hojas de lo que se ha hecho en relación a la calificación de todos los postulantes, pero nosotros no teníamos participación directa ya que el Consejo de la Judicatura impidió realmente cumplir con ese rol de veedores.

¿Qué fallas detecta usted en el concurso?

Falta de transparencia porque toda la información tiene que estar colgada en la página web de la Judicatura para que la ciudadanía tenga acceso a eso datos. Hay una fase que se llama impugnación ciudadana, donde cualquier persona puede decirle a un postulante que no cumple los requisitos. Pero si no está transparentada la información, difícilmente los ciudadanos podrían cumplir con esta parte del proceso.

Ustedes han cuestionado el reglamento del concurso ¿Por qué?

El reglamento fue hecho en privado en el Consejo de la Judicatura. Es un reglamento complaciente con la Judicatura porque le permite modificar en el transcurso del concurso los diferentes aspectos como la calificación, la ponderación. También dieron por terminados los contratos con algunos expertos y lo mismo pasó con los catedráticos que tenían que hacer el banco de preguntas.

¿Elaboraron algún informe sobre estas irregularidades?

Claro, tenemos presentado un informe el 13 de noviembre a lo interno de la veeduría. El 25 de noviembre en ceremonia pública se expuso ante el Consejo de Participación Ciudadana este informe que consta de 17 hojas. Es un informe estrictamente jurídico donde se habla del reglamento, del sistema informático, de los aspectos presupuestarios.

¿Presentaron el documento a la Judicatura?

Nosotros no podemos presentar el informe directamente a ese organismo ya que nuestro ente nominador es el Consejo de Participación, que exhortó a la Judicatura para que declare nulo el concurso y lo rehaga amparado en la normativa que señala que se puede aplicar esa medida cuando haya irregularidades en los concursos que constituyan anomalías importantes.

¿Pero ameritaba que renuncien 10 veedores?

Nosotros tenemos que cuidar nuestro buen nombre, nuestro prestigio profesional para no seguir en una veeduría que realmente ha perdido la objetividad, en un concurso que tiene demasiadas observaciones. Hay muchas quejas de todo el lado.

¿De seguir sin cambios el concurso, qué tipo de selección de jueces va a resultar?

Va a quedar un manto de sospecha sobre el más alto tribunal.