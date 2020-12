1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 22 Diciembre 2020

Consideran debe existir claridad en el proceso y que no se pueden mover las fechas de la primera y la segunda vueltas. La Presidenta del CNE garantiza que se mantendrán las fechas.

Representantes de movimientos y organizaciones políticas reunidas en el cuarto consejo consultivo organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobaron un manifiesto en el que recuerdan que las fechas fijadas para la posesión de autoridades, transmisión de mando y para la realización de la primera y la segunda vueltas electorales son inamovibles.

En este sentido, recuerdan que el calendario vigente fue producto de las reuniones mantenidas entre el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y las organizaciones políticas, por lo que no puede verse afectado por la pugna que se da entre los dos organismos que integran la Función Electoral y es necesario encontrar una solución institucional de consenso.

Requieren de las instituciones del Estado que allanen el camino para que el proceso electoral y la posesión de autoridades se cumplan en los plazos fijados en la Constitución y en la Leyes.

El debate

Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, cuestionó la pugna que viven las dos instancias electorales y declaró que es necesario que el CNE dé un mensaje claro a la ciudadanía y a los partidos. Recordó que cuando se dio el primer consejo consultivo propusieron que se muevan las fechas de las elecciones, lo que no fue aceptado por el TCE, pero que ahora intenta, con su sentencia, retrasar los plazos contemplados en el calendario electoral. Y que un primer indicio es que no pueda todavía contar con el número de participantes en las papeletas para los comicios. “El país no aguanta ni un minuto más sin cambiar a las funciones Legislativa y Ejecutiva. Cambiar de fecha pondría en riesgo la democracia”, dijo.

Mientras que Guillermo Herrera, de la Izquierda Democrática, lamentó que ni el CNE ni el TCE estén dando certezas electorales ni a la población ni a las organizaciones políticas. Recordó que en el Pleno del CNE en tres ocasiones no hubo quórum para tratar la sentencia del TCE sobre el Movimiento Justicia Social y que tampoco han llamado a otras reuniones que podrían haber dado tranquilidad y credibilidad al proceso.

Por su parte, Diana Atamaint, presidenta del CNE, garantizó que no habrá cambio de fechas de las elecciones de 2021 y que fue una decisión de consenso tomada con el Contencioso Electoral. Para Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, si se llega a acatar la sentencia del Tribunal se podría retrasar hasta 53 días la posesión de las autoridades.