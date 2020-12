1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 22 Diciembre 2020

Ana Abril, vocera de los veedores que optaron por no seguir el proceso.

Cuestionan al Consejo de la Judicatura por no haber dado paso a la reorganización del concurso.

10 de 24 veedores del concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia presentaron su renuncia a continuar vigilando este proceso, que ha sido cuestionado desde varios sectores de la sociedad civil.

Ana Abril, vocera de los renunciantes, dijo que no pueden poner en riesgo su prestigio profesional, su honestidad y legitimar un concurso con el cual no están de acuerdo. “No podemos seguir siendo parte de un concurso donde se ha perdido la objetividad y la credibilidad por parte del ente que está organizando”.

Para Abril, de continuar el concurso, organizado por el Consejo de la Judicatura, bajo el esquema vigente, siempre quedará un margen de sospecha sobre los jueces designados, lo que sería perjudicial para el país, ya que son los encargados de juzgar los casos más importantes a escala nacional, por lo que lamentó que la Judicatura no tenga predisposición para rehacer el proceso.

Las falencias

Según los veedores, las inconsistencias se presentaron desde el inicio. Comenzando por la integración de la veeduría, que ha mantenido conflictos internos, divisiones e inasistencias de los designados. Así, de 64 ciudadanos nombrados para ejercer el control cívico, apenas 24 han asistido de manera regular. Otro aspecto que critican es la expedición del reglamento sin que exista control social, ni publicidad, ni transparencia, aseguran, en la etapa previa del concurso.

Recordaron que el Consejo de Participación Ciudadana exhortó a la Judicatura para que rehaga el proceso total o parcialmente, lo que no fue acatado por la entidad de administración judicial, que más bien consideró una interferencia de competencias.

Luis Vargas Hinostroza, veedor renunciante, agregó que las circunstancias para continuar el trabajo no son las óptimas y que las irregularidades han sido aceptadas por la propia Judicatura, como, por ejemplo, en el tema del sistema informático, que no tiene certificación ni contó con una auditoria previa. “Hay un asunto sustancial. La veeduría no ha podido hacer su trabajo conforme las reglas determinadas en el reglamento de las veedurías. Es decir que el control debe ser antes, durante y después del proceso, lo que no se ha cumplido”, explicó.

Vargas agregó que esa falta de control ciudadano desde el inicio mismo del proceso de selección de los magistrados nacionales, hizo que el reglamento para el concurso haya sido como “un traje a la medida para la discrecionalidad, para que el Consejo de la Judicatura pueda escoger a cualquier participante”.

Mientras que Fernando Cruz, uno de los postulantes al concurso, dijo que la selección tiene más dudas que certezas que afectará la designación de los nueves jueces. Y reconoció que ha sido una veeduría casi inexistente ya que no han tenido contacto con sus integrantes.

La Judicatura aún no se ha pronunciado tras esta renuncia y los criterios de los veedores.