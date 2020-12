1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 19 Diciembre 2020

Jeannine Cruz es asambleísta de CREO y representa a la provincia de Loja. (Foto tomada de la Asamblea).

En el informe para segundo debate de la reforma a la Ley de Educación se plantea un sueldo base de 1.000 dólares para los maestros. Jeannine Cruz asegura que sí es posible mejorar las condiciones del magisterio.

La Comisión de Educación dejó listo el informe para segundo debate sobre la reforma a la Ley de Educación. El documento deberá ser tratado por el Pleno de la Asamblea y, si lo aprueba, se pondrá en conocimiento del Ejecutivo. La legisladora Jeannine Cruz, integrante de la Comisión, explica los alcances del proyecto.

¿Cuál es la fortaleza del proyecto de la reforma?

Hay varios temas importantes. Un aspecto medular es la remuneración base a los maestros, que es de 2,5 salarios básicos unificados, es decir 1.000 dólares. El ascenso por categorías en el tema salarial, la jubilación especial con 30 años de servicios sin límite de edad, eliminación de los procesos engorrosos de ‘Quiero ser maestro’. También proponemos que no se utilicen los mecanismos de evaluación de ‘Ser bachiller’ de ingreso a las universidades.

¿Qué implica no tomar en cuenta esa evaluación?

La prueba ‘Ser bachiller’ es competencia del Ineval, que se rige por la Ley Orgánica de Educación. En la reforma, incluimos una disposición general para que se deje sin efecto esta evaluación como requisito para ingreso a la educación superior. Las universidades están regidas por otra Ley y son ellas las que deberán decidir cómo van a permitir el sistema de ingreso.

¿Qué se establece para prevenir la violencia sexual en escuelas y colegios?

Lo más sensible de esta reforma es que se ajusta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) frente al caso de Paola Guzmán. Contemplamos un sistema para prevenir la violencia escolar. Podemos decir que, frente a todo lo expuesto por organismos internacionales y en la propia sentencia de la CorteIDH, es factible dar un sistema de protección a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también de reparación. Lo que se busca con este sistema es capacitar al docente, reforzar los departamentos de Consejería Estudiantil, se eliminan los circuitos educativos, que han sido lamentablemente un mecanismo que no ha surtido efecto en el sistema de educación.

¿En la reforma se incluye el sistema regido por los militares?

Se retoma el sistema de educación militar y municipal. Los maestros que imparten clases en el sistema municipal se regirán por el sistema de escalafón. Con la Ley actual ellos no pueden ingresar al sistema. Estas observaciones son importantes para que ellos gocen de los derechos como cualquier docente, inclusive en la capacitación, que es un tema primordial.

¿Cómo garantizar recursos para que el sueldo base de los maestros sea de 1.000 dólares, tomando en cuenta la crisis económica?

Primero, porque no ha sido una propuesta que ha nacido en este momento. Llevan aproximadamente 12 años pidiendo que se pueda incrementar el sueldo. Si no lo hizo el Gobierno anterior con la mejor balanza petrolera, no lo hizo este Gobierno; por la crisis y la pandemia hemos evidenciado lo importante que es la educación. El actual Presidente señaló que en el Gobierno anterior se perdieron más de 70.000 millones de dólares por corrupción. Haciendo cálculos, de este Gobierno se han perdido más o menos 6.000 millones más. El presupuesto del sistema educativo es de aproximadamente 4.000 millones anuales; es decir, hay la posibilidad de mejorar las condiciones del magisterio, eso es un derecho. Si no lo hacemos en este momento, el próximo Gobierno no va a tomar el reto de implementar políticas para beneficiar a este sector.

Insisto ¿es factible, es posible este incremento tomando en cuenta que el Gobierno congeló el salario básico general porque no hay recursos?

Cuando se da prioridad al tema educativo, es posible, siempre y cuando exista voluntad política. Se han destinado recursos a otros sectores que no benefician a la mayoría de ciudadanos, sino a sectores con intereses particulares. ¿Por qué no apostar al sistema educativo?

¿Cuánto se reforma de la Ley actual?

Alrededor del 80%. El proyecto tiene 147 artículos, 18 disposiciones generales, 42 disposiciones transitorias y cuatro disposiciones reformatorias. (Redacción Quito/ecuadorenvivo.com)