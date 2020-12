1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Sábado, 19 Diciembre 2020

Durante 40 años el candidato vicepresidencial por la alianza CREO-PSC (lista 21-6), Alfredo Borrero, ha vestido su uniforme blanco de médico para atender a pacientes en hospitales o en brigadas. Afirma que su deseo de servir siempre estará presente, gane o no las elecciones, sin embargo cree que a través de la política beneficiará a los diecisiete millones de ecuatorianos. Y es por ese sentir que aceptó ser aspirante vicepresidencial.

La experiencia de Borrero inició en 1980 como jefe de los médicos residentes del Hospital Vozandes de Quito. Fundó la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas (UDLA) y creó la Maestría en Gerencia de Instituciones de Salud para la Escuela de Negocios de UDLA. Actualmente es miembro del directorio de la iniciativa Salvar Vidas, creada por su compañero de fórmula Guillermo Lasso durante la pandemia COVID-19. Asegura que no ha ocupado cargos públicos.

El candidato cree firmemente que su experticia en administración, educación y salud permitirá mejorar esos sistemas.

¿Por qué decidió ser candidato a la Vicepresidencia?

Porque es la mejor manera de servir a la ciudadanía. Cuando uno hace las cosas en pequeño como hacía en las brigadas médicas de atención y con mi esposa recorríamos varias partes del país, uno solo puede llegar a un grupo poblacional. Pero, cuando uno está en el poder para servir a los demás y no para servirse a uno mismo, puede el tema de salud y otros temas ir más allá. Es decir, nosotros queremos servir a los 17 millones de ecuatorianos.

¿Cómo conoció a su compañero de fórmula, Guillermo Lasso?

Yo tengo el privilegio de conocer a Guillermo Lasso durante diez años, participé en el plan de Gobierno en el área de salud, en el 2013 y 2017. Pero, cuando inició la pandemia, en marzo, Guillermo me llamó y él dio cabida a que formemos el fideicomiso Salvar Vidas, que sigue funcionando. Nosotros fuimos gobierno al entregar medicamentos, mascarillas, equipos a todas las provincias, a la mayoría de cantones, a 350 hospitales. De manera personal, yo iba arriesgando mi integridad física a todos los hospitales de Quito y me encontraba con la durísima realidad de mis colegas que trabajan en salud me decían Dr. Borrero no tengo nada. Eso ensanchó mi alma de servicio a los ecuatorianos y conocí en profundidad ese gran entramado social que tiene Guillermo Lasso por querer servir a todos los ecuatorianos.

¿Y en qué momento usted aceptó ser parte del binomio?

Un domingo (de agosto) estábamos con mi esposa viendo una serie interesante y recibí una llamada a mi celular de Guillermo y me dijo: Alfredo te llamo formalmente a ofrecerte para que me acompañes en la Vicepresidencia de la República. Me dio miedo porque en mi vida he enfrentado una serie de retos y los retos los he cumplido perfectamente y me ha ido muy bien. Y cuando esto sucedió mi esposa me dijo: este es el momento, yo voy a estar con usted en todo lo que tengas que hacer, entonces no estoy solo. Ese ánimo que ella me impulsó hizo que le diga a Guillermo sí, encantado. Si probablemente me hubiese ofrecido otra persona, no lo hubiese aceptado.

¿Cuál es su ideología política?

El mundo, los pensadores y los politólogos dividen en izquierda y derecha y yo pregunto cuando me dan empleo, salud, educación, y no roban y hacen las cosas bien no necesitas ser de izquierda ni de derecha porque cuando uno capta la necesidad de la gente y lo hace de manera honesta y difunde una ideología de servicio para mí el encasillamiento no va. Respeto mucho a gente que está en la izquierda y que está en la derecha, pero para mí el unirse permitirá desarrollarse.

¿Qué concepto tiene de la figura vicepresidencial?

La figura de la Vicepresidencia tiene que tener un sentido, un significado, tiene que ser un equipo de apoyo a un lineamiento, no personal, sino a una política de Estado. Entonces, la Vicepresidencia tiene que convertirse en un engranaje y tiene una función muy clara. Nosotros nos vamos a encargar de mejorar el aparataje de la salud y eso va a servir para que tengamos nuevos vientos, nuevos días en la salud que ahora mortifica a los ecuatorianos.

Su gran experiencia es en la salud, ¿Entonces en ese campo se enfocarían sus funciones o no?

La Vicepresidencia, mediante decreto presidencial, tendrá el manejo de la salud y vamos a asentar ahí al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Ministerio de Salud, a la parte privada, a la medicina central, Policía, Naval y Ejército para tener un verdadero sistema nacional de salud. Y voy a tener con Guillermo un diálogo permanente como lo tenemos.

El plan de Gobierno tiene tres ejes: social, económico e institucional. ¿Cuál trataría usted?

Yo me enfocaría en el tema social. Para mí el tema económico es fundamental, generar fuentes de empleo, recortar el tema de impuestos, nosotros somos contrarios a elevar impuestos. Mi enfoque en la salud va a ser de un cambio de modelo de la atención del tipo curativo a uno preventivo. Y son tres pilares fundamentales: salud, vida saludable y sobre todo tenemos que hacer énfasis en lo que está ocurriendo ahora en el país, que el 40% de ecuatorianos no tiene acceso al agua potable. Cómo podemos hablar que nos lavemos las manos si no existe agua potable para podernos lavar. Y tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentos, tenemos que alejarnos por ejemplo del cigarrillo, de las drogas que nos causan problemas. Y así vamos a tener una población sana.

¿De qué manera intervendría en el IESS para mejorarlo?

El presupuesto en salud del IESS bordea los $ 1.400 millones, pero qué campea en el IESS, la irresponsabilidad y los negociados porque se han repartido los hospitales. Hay que tratar con esmero los bienes públicos, con mayor celo y cuidado que los bienes privados. Por lo tanto, nosotros le daremos al afiliado todo el derecho para que cuando llegue tenga una cita. No a los tres ni seis meses.

¿Cuál es su propuesta en educación?

Tenemos que solucionar los problemas primarios es que sembrar al Ecuador de puntos de conexión. Ahora existen dos tipos de ignorancia: la del que no sabe leer, ni escribir; y la ignorancia del que no tiene acceso a punto de comunicación. Además, tenemos que revisar el examen Ser Bachiller, que desde mi punto de vista se debe de eliminar y no debemos condicionar a los jóvenes lo que el Gobierno quiere que estudien.

Y en cuánto al consumo de drogas. ¿Cuál es la idea?

Yo soy muy claro en esto. Acepto el consumo de cannabis con fines medicinales, eso ya está comprobado desde el punto de vista científico. No acepto ningún consumo de drogas que no sea este tipo. Debe eliminarse la tabla de consumo porque es una hipocresía porque mucha gente dice yo necesito esto y no es verdad. Por eso debemos precautelar a la juventud. Debemos tener un plan para que los jóvenes estudien, hagan deporte. Yo soy un enemigo desde el cigarrillo. (El Universo)