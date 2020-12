Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Sábado, 19 Diciembre 2020

Para entender un poco más a fondo el embrollo entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que devela un manto de incertidumbre sobre las elecciones del 7 de febrero próximo, hay que ir al meollo del problema. Dos expertos consultados por EXPRESO coinciden en que este está en su totalidad o en gran parte en la aprobación o no de la candidatura presidencial del empresario Álvaro Noboa.

Y en este punto surge una primera pregunta. ¿A qué candidato o candidatos presidenciales perjudica la presencia de Noboa en el tablero electoral? A la mayoría, precisa el consultor político y catedrático universitario Alfredo Dávalos, pero a uno en particular: al aspirante de la alianza CREO - Partido Social Cristiano (PSC), Guillermo Lasso. “Si bien es cierto que la (eventual) candidatura (de Noboa) logra quitar votos de varios otros candidatos, al final termina por afectarle mucho más a Guillermo Lasso... Hay demasiados intereses en juegos. Esto ha provocado que incluso instituciones ajenas a la Función Electoral tengan sus propias agendas que surgen de este caso”.

Con Dávalos concuerda Paulina Recalde, directora ejecutiva de Perfiles de Opinión. Aunque ella hace un análisis en dos niveles. El primero, más coyuntural y de larga mirada, tiene relación no solo con este episodio, sino con otros anteriores protagonizados por el Consejo Nacional Electoral y que han abonado a que, a criterio de Recalde, se configure todo este ambiente de incertidumbre que ha puesto sobre la mesa incluso la posibilidad de postergar las elecciones.Y Recalde lanza dos preguntas: ¿A quién y por qué le interesa que se postergue el proceso electoral? Es cauta y prefiere no responderse, para no entrar en el sinuoso campo de la especulación, pero deja las inquietudes en el ambiente.El segundo nivel tiene que ver con Noboa. “Es una candidatura que podría contrariar más a la alianza CREO - PSC, pero no exclusivamente”, replica la experta.

En este punto surge otra pregunta. ¿A qué se debe que una candidatura como la de Noboa, que ha visto mermado su caudal electoral desde su primera participación hasta la más reciente, pueda provocar tanto revuelo en el tablero electoral? Recalde responde: “La postulación de Noboa es una que, al entrar a la papeleta, tomará votos de aquellos que cuando no lo ven a él empiezan a votar nulo y blanco, es decir de aquellos que no están convencidos con otros candidatos. Por eso es una afectación al tablero en general”.

Y no solo al tablero electoral. Tan grande es el efecto Noboa que su onda expansiva ha llegado a la Fiscalía, puede extenderse incluso a la Corte Constitucional y ha provocado que el presidente Lenín Moreno se declare preocupado por estos roces dentro de la Función Electoral.Y esto es solo el inicio, porque ni el Consejo Electoral ni el Tribunal Contencioso parecen estar prestos a encontrar una solución que quite el velo de incertidumbre que se posa sobre las elecciones. (Expreso)