Detalles Publicado el Jueves, 17 Diciembre 2020

Mientras tanto en el TCE se admitió a trámite la denuncia contra los conejeros electorales. La telenovela está lejos de terminar. En la foto: Pablo Cadena, abogado que presentó la demanda en contra de los jueces.

Los consejeros electorales Luis Verdesoto y Enrique Pita, a través de su abogado Patricio Cadena, presentaron en la Fiscalía General una demanda por prevaricato y obstrucción de un proceso electoral en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Cadena aseguró que nadie en este país puede estar por encima de la Ley y que la sentencia que dictó el TCE a favor del Movimiento Justicia Social, que posibilita la inscripción de Álvaro Noboa por fuera de los plazos previstos y en detrimento de las demás organizaciones políticas, estaría violando la normativa. “El prevaricato lo cometieron al momento de emitir una sentencia y establecer una reparación integral que implica cambiar el calendario electoral”, manifestó el abogado. Añadió que, de acoger la sentencia en los términos planteados por el Contencioso, serían los consejeros electorales los que incurrirían en prevaricato.

Los jueces denunciados son Ángel Torres Maldonado, Joaquín Viteri, Guillermo Ortega, y Patricio Maldonado. Los demandantes solicitan que, dentro de las diligencias, se practiquen la recepción de los denunciados, pericia informática de las computadoras del TCE y de los jueces denunciados, y a sus teléfonos celulares para obtener toda la información relativa al caso.

Los argumentos

En la demanda consta que, con la sentencia del TCE, esa instancia ordenó crear un nuevo calendario electoral solo para que Justicia Social inicie de cero el proceso de democracia interna y de inscripción de candidatos, sin tomar en cuenta que las demás organizaciones políticas se sujetaron estrictamente al calendario electoral en apego al Código de la Democracia. “El calendario electoral nace de la Ley y para cambiarlo se requeriría modificarla, facultad exclusiva y excluyente de la Asamblea. (…) El TCE no podía crear un calendario arbitrario y hecho a la medida para el Movimiento Justicia Social a título de medidas de reparación integral, las mismas que tiene que ser dictadas de conformidad con la Ley, no en contradicción a esta”, consta en el escrito.

Los demandantes añaden que la Ley Electoral determina plazos mínimos infranqueables que deben ser considerados para dotar de certezas al proceso mediante reglas previamente establecidas a las que deben sujetarse todos los actores políticos. “Queda en evidencia la existencia de normas jurídicas que establecen plazos fatales para el cumplimiento de las etapas electorales y que los jueces del TCE que emitieron esa sentencia decidieron violarlas de forma flagrante, atentando norma expresa”, consideran.

Los otros escenarios

Mientras tanto, en el TCE, el juez electoral Ángel Torres admitió a trámite una denuncia presentada por Jimmy Salazar, director ejecutivo del Movimiento Justicia Social, en contra de Diana Atamaint, presidenta de CNE; Enrique Pita, vicepresidente; y de los consejeros José Cabrera y Luis Verdesoto por presunta infracción electoral, al no haber acogido la sentencia del TCE. En este caso los demandados tienen cinco días de plazo, a partir del día siguiente de la notificación, para que contesten la demanda y presenten pruebas de descargo. Y fija para el sábado 26 de diciembre, a las 10:00, la audiencia oral.

Mientras que, en el ámbito judicial, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) respondió a la consulta que la fiscal general, Diana Salazar, le hizo sobre si se era procedente iniciar una investigación previa en contra de las máximas autoridades del CNE. La Corte informó que no le corresponde a esa instancia atender consultas que no provengan de jueces, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Pero añade que, si bien es una duda que no proviene de un órgano jurisdiccional, por la trascendencia del asunto, la Presidencia de la Corte se encuentra trabajando conjuntamente con la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en el criterio jurídico correspondiente, que, en caso de requerir un pronunciamiento por parte del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, se lo hará mediante una resolución general y de obligatorio cumplimiento.