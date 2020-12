1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 17 Diciembre 2020

La Fiscalía emitió ayer un dictamen acusatorio y pide que el sueco Ola Bini sea llamado a juicio por el delito de acceso no consentido a un sistema informático. El extranjero queda siendo el único investigado en este caso una vez que en favor del ecuatoriano Marco Argüello, otro de los procesados, se emitió un sobreseimiento, quedando sin responsabilidad alguna en los hechos que se analizan.

El dictamen fue conocido en la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por la jueza de Pichincha Yadira Proaño, una vez que la magistrada dio a conocer que no encontraba vicios de nulidad que afecten al proceso y por ello declaraba la validez de todo lo actuado hasta el momento en el proceso penal que se inició en 2019.

Una vez resuelta la etapa de evaluación, la jueza Proaño dio paso a la etapa preparatoria de juicio en la que el fiscal de la causa insistió en los argumentos de que el sueco era el responsable directo del ingreso de forma ilegal a servidores de entidades públicas. Desde esa perspectiva solicitaba a la jueza a cargo de la causa que llame a juicio al procesado.

José Charry, parte de la defensa del extranjero, no solo criticó que se emita un dictamen acusatorio contra su cliente sin tener elementos contundentes contra él, sino también el que la jueza Proaño no haya fundamentado por qué no aceptó la nulidad planteada. "Simplemente se dijo que no se violaron los derechos constitucionales de Ola Bini y punto final. Esa fue la resolución", señaló.

Charry espera que la jueza del caso los escuche y resuelva en derecho, pues, desde su perspectiva no hay elementos que hagan culpable al experto informático de los hechos que se le quiere acusar.

En agosto del 2019, a días de que concluya la instrucción fiscal en este caso, el fiscal Fabián Chávez presentó ocho elementos de convicción para pedir a la jueza Proaño dé paso a la reformulación de cargos, para en lugar de investigarlos por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos se los procese por acceso no consentido a un sistema informático.

Al cierre de esta edición la audiencia continuaba con la intervención de la defensa del sueco. Una vez que concluya, la jueza Proaño deberá resolver si llama a juicio o no a Bini y ello podría hacerlo solicitando un tiempo para analizar la resolución que adoptara, ya sea inmediatamente o definiendo otro día para darla a conocer.