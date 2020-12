1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 17 Diciembre 2020

El presidente Lenín Moreno se pronunció este miércoles sobre la pugna entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

A través de su cuenta en Twitter, dijo que ve con preocupación el tema electoral y este aparente desacuerdo "ya en varios casos" entre el CNE y el TCE.

El mandatario pidió que dialoguen y también que se ajusten a la Constitución, las normas legales y al calendario electoral, pues no quiere prorrogar sus funciones por una decisión de diferir la fecha de las elecciones.

"Como Presidente he respetado y seguiré respetando la independencia de cada Función, pero me veo en la obligación de hacerles un llamado: Resuelvan cualquier diferencia con estricto apego a la ley y no pongan en riesgo ni la fecha de las elecciones, ni la confianza que todo el país debe tener en el próximo proceso electoral", aseveró.

