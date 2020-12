1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 10 Diciembre 2020

Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), informó que, hasta la fecha, el Ministerio de Finanzas transfirió a la institución $1.051 millones, en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno Nacional, que se firmó el 23 de octubre pasado. Queda pendiente un desembolso, que se concretará dentro de las fechas previstas.

Estos desembolsos dan sostenibilidad institucional y garantiza que los asegurados accedan a todos sus derechos. Nuestros pensionistas recibirán sus décimos, posiblemente, antes del 20 de este mes.

El presidente Wated indicó que por la pandemia, a nivel mundial, se afectó el empleo, consecuente el número de afiliados al IESS. Ante ello se implementó una campaña de afiliación, a través de promotores.

En noviembre se ha registrado 38.801 afiliaciones. Actualmente, somos 3.531.511 afiliados a nivel nacional y vamos a seguir promoviendo las diferentes modalidades de afiliación, dijo.

En otro tema, Wated informó que el Consejo Directivo aprobó en primera instancia una reforma al reglamento de recaudación, que permitirá revisar los convenios de pago que por la pandemia los usuarios no pudieron cumplir.

Además, se refirió a la implementación del proyecto Chalecos Rojos, a cargo de funcionarios que son anfitriones en dependencias administrativas y de salud del IESS, para asistencia inmediata y efectiva a usuarios y pacientes en todo trámite durante su estancia. "Cuando usted acuda a una de nuestras dependencias no dude en acercarse al punto físico de nuestros chalecos rojos, ellos le asistirán adecuadamente", manifestó.

El presidente Wated mencionó la aplicación de un protocolo para el agendamiento y reprogramación de citas médicas. Esta normativa es de cumplimiento obligatorio en todas las unidades de salud del IESS. Consiste en la reprogramación de una cita médica, cuando por causa mayor el profesional médico no atendió ese turno. La nueva cita debe ser para el mismo día con otro profesional o en otra unidad; o, se puede trasladar para un periodo no mayor a cinco días con el mismo profesional.



Anunció que, como resultado de un levantamiento de información, más de 800 médicos que trabajan en el IESS, también laboran en clínicas privadas y derivan pacientes del IESS a las casas de salud particulares. En los convenios que tiene la institución con prestadores externos, se establece que en su nómina no puede haber servidores del IESS.