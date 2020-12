1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Seraquive fue secretario general del Consejo de transición. (Foto: CPC)

Darwin Seraquive, integrante del Comité por la Institucionalización Democrática, cuestiona la eliminación de la bicameridad como propuesta para la Consulta Popular.

Esta semana, la Comisión de Enmiendas aprobó una moción para eliminar la bicameralidad del informe para segundo debate de la propuesta de consulta popular. La reorganización de la Asamblea para que exista una Cámara de representantes y una Cámara de senadores es impulsada por el Comité por la Institucionalización Democrática, colectivo que, además, propone que se elimine al Consejo de Participación Ciudadana y se dé autonomía a la Fiscalía.

La iniciativa del Comité tuvo más de 300.000 firmas de respaldo. Darwin Seraquive, integrante del Comité, asegura que hay otros intereses detrás de la decisión de la Comisión.

¿Esta Mesa tiene atribuciones para eliminar la bicameralidad del informe?

No podía hacerlo; ni siquiera la Asamblea puede hacerlo. De acuerdo con el artículo 442 de la Constitución, lo que tiene que hacer la Legislatura es tramitar y aprobar los elementos sustanciales que contengan la propuesta de iniciativa ciudadana. Y de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional, esos tres elementos sustanciales son la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reestructuración del órgano legislativo en un sistema bicameral y la independencia y autonomía de la Fiscalía. Esos tres elementos no pude modificar el órgano legislativo ya que ellos no son los proponentes.

Los asambleístas argumentan que la Comisión no es mera tramitadora, es decir que no se puede esperar que los textos salgan tal como entraron.

Entonces la pregunta es: ¿qué se puede modificar o cambiar respecto a una reforma de iniciativa ciudadana? Y la respuesta es que puede modificarse todo aquello que no constituya elementos sustanciales de iniciativa ciudadana. Por ejemplo, nosotros proponemos, a más de la restructuración legislativa, que se reduzca el número de asambleístas a 124. Pero puede ser a 120 y eso es lo que hay que debatir. Hemos propuesto que se elija a un asambleísta por provincia y eso se puede discutir y modificar. Hemos dicho que el Consejo de Administración Legislativa sea un ente meramente administrativo, ya que el trabajo legislativo lo tienen que hacer las comisiones, esas cosas son las que hay que debatir. Pero lo que están haciendo es impedir la reestructuración.

¿Por qué consideran ustedes importante que se mantenga en la consulta popular la bicameralidad?

Porque es el pueblo el que tiene que dirimir, es un ejercicio de democracia directa. Es el pueblo el que decide, no nosotros, ni la comisión, ni la Asamblea.

¿No tiene la misma fuerza una consulta popular solo para eliminar el Consejo de Participacion y dotar de independencia a la Fiscalía?

Yo creo que eso no va a suceder, ya que la Corte Constitucional hará un control de su dictamen, lo hará respetar y hará respetar los derechos de las personas que lo hemos propuesto y de quienes firmaron. Pienso que la consulta popular tendrá los tres elementos, sino para qué recogimos las firmas. Lo que se está tratando de hacer es un fraude a la Constitución.

¿En este momento cuál es el papel que cumplirá la Corte Constitucional, ya que ustedes han manifestado que acudirán a ese organismo?

Pueden ordenar que se respeten los tres elementos básicos, que se cumpla el trámite de Ley, ya que el texto de la Comisión es meramente un informe para que el Pleno de la Asamblea debata el proyecto en su integralidad, sin modificar los elementos básicos que son la razón de ser de esta iniciativa ciudadana.

El argumento de la asambleísta que propuso la eliminación de la bicameralidad es que se corre el riesgo del centralismo parlamentario; que no se puede dejar en manos de 30 senadores definiciones importantes y que mermaría la representatividad provincial, especialmente de las jurisdicciones más pequeñas. ¿Ocurrirá eso?

No se entiende lo que defiende la asambleísta proponente por dos razones: la primera, porque no estamos afectando la representación de las provincias, por pequeñas que sean, ya que mantenemos la representación territorial y la poblacional; segundo, proponemos que todos los senadores tendrán que ser electos de listas nacionales. Es decir, todos van a ser electos por el pueblo, tanto los legisladores que irán a la Cámara de Representantes como los que irán al Senado, entonces no le veo cuál es el problema.

¿Qué puede haber atrás de esta decisión de no permitir la bicameralidad?

Me parece que ellos están defendiendo únicamente los intereses de los partidos y movimientos políticos. Si hay menos asambleístas que colocar en el ámbito legislativo, se reduce la posibilidad de que una organización política de estar en ese poder del Estado. Además, si hay menos asambleístas, esto obliga a las organizaciones políticas a escoger mejor a sus candidatos y designar gente más competente y proba.

