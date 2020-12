1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 04 Diciembre 2020

El excontralor está sentenciado a seis años de prisión; su hijo a tres por el delito de concusión.

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por José Layedra (ponente), Milton Ávila y Javier de la Cadena, encargado de conocer el recurso de casación presentado por el excontralor Carlos Pólit y su hijo John, dará a conocer su fallo el próximo miércoles.

El exfuncionario en el Gobierno de Rafael Correa fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de concusión en grado de autor, relacionado a la trama de corrupción de Odebrecht. Su hijo, en calidad de cómplice, recibió sentencia de tres años de prisión.

Condenas que fueron ratificadas en segunda instancia por lo que los procesados interpusieron el recurso de casación, cuya audiencia se desarrolló hoy en la Corte Nacional de Justicia. Aunque los alegatos de las partes procesales concluyeron, el Tribunal no terminó la deliberación y por motivos de agenda de uno de los jueces, la audiencia se reinstalará el próximo miércoles a las 11 para dar lectura a la resolución.

La audiencia

Julio Vasco, abogado de Carlos Pólit, aseguró que en la sentencia hubo un error de derecho, puesto que a su defendido se le interpuso una acción pecuniaria, que en el actual Código Integral Penal fue eliminada, por lo que solicitó que se case la sentencia y se levanten todas las medidas que pesan en su contra y se ordene su libertad.

Por su parte, Adrián Bustos, abogado de John Pólit, agregó que se despenalizó el verbo recibir y se cambió por exigir. Al despenalizarse el verbo rector recibir, aseguró, no se puede afirmar que su defendido participó en delito alguno. Agregó que a su patrocinado se lo acusa de intermediario entre empresas off shore, José Conceição Santos –ejecutivo de Odebrecht- y Carlos Pólit, lo que no ha podido ser demostrado.

Mientras que, en la argumentación de la Fiscalía, representado por Raúl Garcés, se señaló que el excontralor tenía el dominio para desvanecer glosas o emitir sanciones. Y que exigió dinero para desvanecer las glosas con responsabilidades penales, que pesaban contra la constructora brasileña. En el mismo sentido se pronunció Tania Soledad Silva, delegada de la Procuraduría General del Estado.

Al momento, tanto Carlos Pólit como su hijo viven en Estados Unidos en calidad de prófugos.

La cifra destacada

10,1 millones de dólares habría recibido como soborno el entonces contralor Carlos Pólit, por parte de la constructora Odebrecht. El objetivo, que se le permita volver a operar en el país y que sus glosas por contratos previos se esfumaran.