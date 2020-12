1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 02 Diciembre 2020

El abogado Carlos Soria, defensor de Ola Bini, explicó la situación de su cliente que fue acusado por el gobierno de hackeo y por vulneración de sistemas informático de la CNT.

A Bini lo detienen en el aeropuerto de Quito, "sin respetar el debido proceso", porque había hecho acciones para desestabilizar al Gobierno de Lenin Moreno.

La defensa expone que luego cambiaron y lo acusaron de hackeo, y como no lograron comprobar eso, posteriormente lo acusan por acceso no consentido a un sistema informático.

El jurista espera que durante la audiencia de evaluación de juicio, que tendrá lugar mañana en Quito, se declare el sobreseimiento de su cliente, en un caso de supuesto acceso no consentido a un sistema informático.

"El día de mañana esperamos que se sobresea a Ola Bini. No nos interesa si es que es mediante una nulidad de todo el proceso o porque, realmente no existe evidencia como, efectivamente, no existe", menciona.

Soria, quien asegura que Bini fue detenido «arbitrariamente», anotó que, incluso si sobreseen a Bini, analizarán si inician acciones internacionales «puesto que las infracciones y violaciones a derechos, ya se cometieron».