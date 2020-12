1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 01 Diciembre 2020

Los ecuatorianos tienen derecho a vivir en paz y tranquilos. Con seguridad llegará plata y empleo para todos. Nosotros lucharemos por un país seguro, donde los ciudadanos no tengan miedo de salir a las calles a trabajar. Guillermo Lasso.

El candidato a la Presidencia por la Alianza CREO-PSC, Guillermo Lasso y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, convocaron una rueda de prensa, para ofrecer soluciones en materia de seguridad.

Nebot destaca que el país vive la curva más alta de inseguridad que registran las estadísticas y la realidad.

"La delincuencia tiene causas, pero hoy no vamos a analizar las causas (...) hoy analizaremos que los efectos de esas causas no se pueden pagar con la vida, bienes, lesiones y agresiones el pueblo ecuatoriano, que hoy día es víctima de la delincuencia", dice al tiempo que menciona que de nada sirven los esfuerzos de los municipios (dinero, colaboración humana, GPS, cámaras), si el Gobierno Nacional no toma la decisión de combatir con mano de hierro la delincuencia.

Considera que, la Policía Nacional debe ser respaldada, aún en el uso, dentro de la Ley, la respuesta a la agresión de las armas de fuego. "Por eso se llaman fuerza pública, las armas no están de adorno".

Asimismo, menciona que el ciudadano que, cumpliendo los requisitos de la Ley, pasando por exámenes psicológicos, entrenamientos, y antecedentes penales, quiera tener o portar un arma de fuego, se debe autorizar.

"Ellos están armados y saben que nos ciudadanos están desarmados", dijo al comunicar que sus partidos buscarán que en la Asamblea se apruebe el porte de arma.

Dice que, la policía es para cuidar a las personas no a los funcionarios públicos: "La gente paga impuesto para tener seguridad, no para que ellos tengan guardaespaldas".

De igual manera, Nebot cuestionó la actuación de los jueces: "de qué vale que los policía metan presos a los delincuentes, si luego, jueces pillos y sinvergüenzas los liberan".

Por su parte, Lasso destacó que los homicidios han aumentado un 9% en lo que va del 2020, la violencia de género continúa sin freno, el hacinamiento carcelario es preocupante y el mayor consumo de drogas se da en jóvenes adolescentes entre 12 y 17 años de edad. "Son cifras alarmantes".

Lasso se compromete a:

- Duplicar la cobertura del sistema de vigilancia ojo de águila en 4 años

- Profesionalizar a guardias privados a través de cursos gratuitos

- Intensificar las sanciones por tenencia y porte ilegal de armas de fuego

- Implementar el sistema de mini cámaras personales

- Fortalecer la seguridad de los centros de privación de libertad

- Reforzar la Fiscalía Especializada de Patrimonio Ciudadano y de la Fiscalía Especializada de Personas y Garantías

Menciona que, los gobiernos, municipios, empresas, comunidades, barrios e incluso familias debemos involucrarnos en la lucha por la seguridad ciudadana.

"El problema de la inseguridad también se combate con inclusión, con educación y sobre todo con prevención", apuntó.