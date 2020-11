1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Noviembre 2020

El juzgamiento de un funcionario público, lo hace el pueblo ecuatoriano con su opinión favorable o desfavorable. En este sentido, el Gobierno está "requetejuzgado" por la opinión pública, desde hace mucho tiempo antes de la censura a Romo. Jaime Nebot.

"Yo fui diputado en los años 90 y 98, entonces, el derecho de fiscalizar era parte de la función legislativa y era un deber individual, donde cada diputado presentaba el predio y se tenía que dar el juicio político (...) El señor Correa inventó una senda de cortapisa, por lo cual, ahora, los procesos ocurren un año después que se presenta la solicitud", expone el exalcalde de Guayaquil y líder político, en CCREA.

Dice que el juicio político, es un proceso político, no politiquero y tampoco judicial. Señala que un ministro debe responder ante la Asamblea, por varias cosas.

"Para mí, un ministro de Gobierno, que no supo poner el orden (respetando los derechos humanos), con mano dura contra el delincuente y que tampoco supo frenar lo que pasó en Quito y otras ciudades (quemas de edificios, destrucción de bienes públicos, ect), es un ministro que no supo cumplir con su deber", dijo sobre la destitución y censura de María Paula Romo.

De igual manera, Nebot dice que Ecuador vive un nivel de delincuencia "como nunca", y esto también se debe a un ministro que no ha cumplido con su deber.

Por otro lado, menciona que el femicidio que ha roto -este año y el anterior- todos los récords, es culpa de la Policía y el ministro de Gobierno.

Y por último, el exalcalde de Guayaquil mencionó el supuesto reparto de hospitales: Un ministro es libre de hacer alianzas, a la luz del día, pero dar los hospitales a cambio de unos votos en la Asamblea, es imperdonable.

Sobre la posibilidad de que Romo vuelva a la función pública por los nuevos cambios a la función legislativa, Nebot dice que, no hay duda, que el presidente la nombrará en algo, o la tendrá sentada en la mesa chica.

"A mí me preocupa la mesa del pueblo que está sin comida, me preocupa lo que está sufriendo el pequeño agricultor, el artesano, el joven que no tiene dónde trabajar, el IVA, las universidades, el seguro social (...)", dijo.

Señaló que "todas" las funciones del Estado dejan mucho que desear.

"El Estado está para que la gente prospere y viva en plenitud (...) Si usted está en quiebra ética, administrativa e intelectual, usted se va encontrar con un Estado que no existe (...) El Estado ecuatoriano es un lastre y está fallido, pese al cual, el país vive", apuntó.

Pregunta: ¿Qué es el presupuesto?, un engaño, unas cuentas falsas que solo sirven para atender la deuda externa y para pagar sueldo altos. "Yo estoy de acuerdo que se baje el sueldo a las burocracias reales (...) ¿Cuántos pipones se adieren al Estado en cada Gobierno?, se pretende mantener pipones a costa de bajarle el sueldo a funcionarios eficientes". (JR)