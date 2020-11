1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Noviembre 2020

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigente que orquestó las manifestaciones violentas en octubre del 2019 en la capital, asegura que la exministra de Gobierno tiene que responder a la justicia por los muertos y heridos. “La censura y destitución de Romo no es suficiente, el pueblo espera justicia”.

Según Vargas, la decisión de la Asamblea legitima la lucha social del pueblo ecuatoriano en el mes de octubre, de haber respondido a balas una protesta pacífica .

"Tiene que responder a la justicia ecuatoriana y esperamos que no huya (...) Esperamos que este gobierno no siga haciendo lo que está haciendo, es decir, el señor Richard Martínez ¿dónde está?", cuestiona.

Destacó que desde la Conaie se dará seguimiento a la demanda contra el Estado por el delito de lesa humanidad, que se presentó el pasado 12 de octubre de 2020, y desde ahí también se analizará presentar una nueva denuncia contra la exfuncionaria.

"No habrá diálogo con este gobierno porque este gobierno no tiene legitimidad, no ha hechonada, solo ha pasado lleno de corrupción (...) Esperamos que el nuevo gobierno que venga, no sea el que esté culpando al anterior presidente”, aseveró en entrevista con Pichincha Universal. (JR)