Elizabeth Cabezas, asambleísta

Detalles Publicado el Martes, 24 Noviembre 2020

"CREO deberían hacer lecturas finas de lo que les puede acarrear su decisión con el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo". Esta es la opinión de Elizabeth Cabezas, asambleísta independiente, quien reconoció que efectivamente sería un error de CREO votar en contra de la censura de la funcionaria.

Cabezas considera que ese partido político está buscando la Presidencia de la República y cualquier vínculo cercano al Gobierno representa un desgaste y cargar con problemas.

Indicó que dentro del bloque liderado por Guillermo Lasso, existen posiciones divididas, entre las cuales consideran que no es un momento adecuado la censura, mientras otros quieren castigar lo sucedido en el país en octubre de 2019.

De su lado dijo esperar a escuchar la defensa de Romo y en ese sentido manifestó que muy seguramente no solo se resolverá sobre el paro del año pasado sino también de las recientes denuncias como el reparto de los hospitales.

“Creo que más allá de los temas escritos en el juicio político que se debatirán en el pleno, muchos de quienes intervengan van a topar temas que son más recientes”, dijo.

La expresidenta de la Asamblea Nacional, dijo que nada está definido ya que en las votaciones siempre se presentan sorpresas: “Cuando se asume que están para cierto resultado en un momento se da otro, por eso no me atrevo a decir nada, no conozco las acciones que se han dado para virar ciertas decisiones”.