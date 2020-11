1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Noviembre 2020

El asambleísta Fernando Callejas (CREO) señaló que es débil la causal de censura por el uso de bombas caducadas en una manifestación violenta y dijo que frente a los hechos, la ministra actuó correctamente.

“Yo pienso que no hay razón para el juicio político, sino este deseo de algunos sectores de asambleístas de buscar desestabilizar al Gobierno, porque supuestamente traicionó a la revolución ciudadana, y también quieren protagonismo político porque están próximas las elecciones y yo no me presto para ello”, resaltó.

Considera que la ministra de Gobierno y la Policía Nacional, en octubre de 2019 actuaron bajo la competencia que les correspondía y resalta que "el político a la ministra tiene cierto interés de protagonismo político".

"Pienso que todos los asambleístas conscientes y honestos apoyaremos la aprobación de la Ley Anticorrupción porque la corrupción es una de las consecuencias para la actual postración económica que vive el país", dijo en entrevista con Radio Sucesos.