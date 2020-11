1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Noviembre 2020

La abogada, María Dolores Miño, quien recuerda que ha sido "muy crítica" de la gestión de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. considera que el juicio político en contra de la funcionaria es "un despropósito y un show de politiqueros".

A su juicio, se busca -a puertas de un proceso electoral- sacar un par de votos a cambio de corroer aún más la institucionalidad del país.

"No estoy diciendo que Romo no tenga responsabilidad, solo que no veo cuál es la utilidad de ese juicio político. Sería lo ideal que estas cosas se ventilen en Cortes, no a las vísperas de elecciones por oportunistas políticos con rabo de paja", dijo a través de su cuenta en Twitter.

Con 131 legisladores presentes y a las 10:32, el pleno de la Asamblea Nacional instaló la sesión telemática 687 para dar inicio al juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien enfrentan dos acusaciones relacionadas al uso de bombas lacrimógenas caducadas en el paro nacional de octubre de 2019.

En tanto, que en Carondelet el presidente de la República, Lenin Moreno, con parte de su gabinete de ministros acompaña a la acusada para la presentación de las pruebas de descargo. (JR)

