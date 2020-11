1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Noviembre 2020

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, comunicó este martes 24 de noviembre que, el Partido Social Cristiano (PSC) ha tomado la decisión de sancionar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

La Asamblea Nacional instaló hoy 24 de noviembre, a las 10:00, la sesión virtual 687 para dar paso al juicio político en contra de la alta funcionaria del Gobierno, acusada de incumplir sus funciones durante las manifestaciones de octubre del año pasado.

Para el líder del PSC, la falla de la ministra no es aquello de lo que puntualmente se le acusa, "estos juicios son políticos no jurídicos y, precisamente la falla fue no haber controlado el orden público en el país y haber permitido que los desmanes de octubre 2019 se den".

Por otro lado, Nebot habló en Radio Sucesos sobre la alianza de su partido con CREO. El importante político dijo que cree "firmemente" que los ecuatorianos no quieren el camino hacia el que los conduce el correísmo.

Y en este sentido, destacó que, Guillermo Lasso propone eliminar todo tipo de impuestos que no sean de la renta, poner 40 mil puntos de internet gratuitos en el país; entre otros.

"Estoy seguro que Lasso está en segunda vuelta electoral. Esta elección es sencilla porque se decide entre salir de la ruina y caminar a la prosperidad y salir del totalitarismo y caminar hacia la libertad", indicó el exalcalde en su análisis respecto al panorama electoral. (JR)