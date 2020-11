1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 22 Noviembre 2020

El Consejo Nacional Electoral (CNE) amparado en la Constitución no dará paso a la candidatura de Álvaro Noboa por el movimiento Justicia Social, de Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, sentenciada en el caso Sobornos.

El criterio de Ricardo Noboa Bejarano es que “Álvaro Noboa no puede inscribirse. Es lamentable q canales de televisión serios no lean bien el auto del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). No han ordenado inscribir Álvaro Noboa. Han ordenado “ejecutar” una sentencia q el CNE ya dijo q no podía ejecutar porque Álvaro Noboa no había cumplido con los tiempos. Fin de la historia”.

Alvaro Noboa no puede inscribirse. Es lamentable q canales de TV serios no lean bien el auto del TCE. No han ordenado inscribir a AN. Han ordenado “ejecutar” una sentencia q el CNE ya dijo q no podía ejecutar porq AN no había cumplido con los tiempos. Fin de la historia. — Ricardo Noboa (@RicardoNoboaB) November 22, 2020

Aquí la resolución dEl CNE que frena la candidatura del empresario bananero.

IMPORTANTE | El Consejo Nacional Electoral al país: pic.twitter.com/7J29AYByEs — cnegobec (@cnegobec) November 22, 2020