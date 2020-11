1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 20 Noviembre 2020

El Ministro del Trabajo dijo que lo aplicará si no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores.

Los diálogos para fijar el salario básico que regirá en 2021 continúan entre el Ministerio del Trabajo, delegados de los sindicatos y de los empresarios, manifestó el titular de esa Cartera de Estado, Andrés Isch.

La sesión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios se instaló de manera virtual el lunes para establecer los parámetros y determinar la mejor metodología para la fijación del sueldo. El plazo para que empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo sobre el porcentaje que podría subir vence el 30 de noviembre y, de no haber consensos, será el Ministerio el que fije al aumento.

Isch anticipó que, de no darse el acuerdo, tiene lista la fórmula para calcular el incremento. Se tomarán en cuenta el índice de variación del salario, índices de precios del consumidor, ponderación de la productividad laboral, cifras de la informalidad, entre otros aspectos. “Esta fórmula es la que entraría a aplicarse en caso de que no haya acuerdo, o no se tenga la proyección de los índices del precio al consumidor como establece el Código de Trabajo”, dijo el funcionario.

El Ministro agregó que en política salarial Ecuador tiene un problema estructural que no obedece a la pandemia, sino a muchos años atrás. “El ingreso promedio de los ecuatorianos no llega ni siquiera al salario básico y esto es porque históricamente el nivel de informalidad que se tiene ha sido sumamente alto”, dijo.

Reclamos laborales

Isch compareció a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para informar sobre la reducción de la jornada laboral por emergencia en el sector público, de acuerdo con la Ley de Apoyo Humanitario. Según el funcionario, tras la promulgación del acuerdo ministerial se registraron 224 contratos con reducción de jornada laboral, de los que están vigentes 214.

Pero también se recibió a trabajadores de la salud que dialogaron con el Ministro sobre la estabilidad laboral ofrecida en la Ley humanitaria. Carlos Ulfe Machuca, presidente de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, dijo que la normativa debe proteger también al personal administrativo de las unidades de salud.

Mientras que Alberto Arias, asambleísta, cuestionó por la serie de despidos en todos los sectores a propósito de la pandemia. “Ha existido un maltrato por parte de aquellos que tiene que hacer que se cumpla la Ley”. En ese sentido, le dijo el Ministro que su obligación es hacer que se cumplan los derechos de los trabajadores. “Conozco unos 10 o 12 casos de trabajadores de la salud que han laborado cinco, siete y hasta 10 años pero fueron botados, botados después de cuatro, cinco meses que pasaron en primera línea enfrentando la pandemia”, dijo.