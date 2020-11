1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 17 Noviembre 2020

Los dirigentes indígenas ofrecieron una rueda de prensa desde Pastaza.

El presidente de la Conaie tampoco da un apoyo explícito al candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, y reconoce la división del movimiento indígena.

Pese a las fotos y los brindis con Evo Morales y Andrés Arauz, el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, y el titular del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leonidas Iza, descartaron que exista un acuerdo político con el correísmo.

Los dirigentes indígenas aseguraron que solo fue una coincidencia que los tres hayan estado presentes en Bolivia en la posesión del Luis Arce como presidente de ese país, donde además estuvo el exmandatario boliviano, muy cercano al expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia.

En los últimos días han circulado fotos de ese evento donde se ve compartiendo tarima a Vargas, Iza, Arauz y Morales. Inclusive, en otra foto, en un sitio cerrado, los cuatro personajes fueron captados al momento de celebrar un brindis, lo que fue interpretado por círculos políticos de nuestro país como un acercamiento del movimiento indígena a la alianza UNES, que representa al correísmo.

Iza manifestó que ellos no eran “dueños de la fiesta” como para escoger quién podía asistir o no a los eventos, y dijo que respondieron a una invitación de Morales con quien les une la lucha por el movimiento indígena. Por su parte, Vargas aseguró que no hay que confundir el aspecto organizativo con lo político, ya que fue invitado a Bolivia en su calidad de presidente de la Conaie, tal como otros dirigentes indígenas del continente.

Informó que con representantes de sectores sociales de otros países firmaron un acuerdo para impulsar temas como el fortalecimiento de la Celac y el fortalecimiento de la Unasur, pero que en la suscrición de ese acuerdo no estuvo Arauz, aunque se conoce que su política se orienta en ese mismo sentido.

Dubitativos ante candidatura

Si bien Vargas dijo que no hay acuerdo con Arauz, tampoco dio su respaldo explícito a Yaku Pérez, candidato presidencial por Pachakutik, que en teoría representa a la Conaie como su brazo político. Lamentó que las resoluciones de la organización indígena no hayan sido tomadas en cuenta por el movimiento político al momento de definir candidaturas. Por lo tanto, “cada pueblo, cada nacionalidad tiene independencia para tomar sus decisiones”, dijo el dirigente. “Decir que desde la Conaie apoyamos a una persona, no lo voy a decir”, aseguró. Añadió que su misión es ahora la de fortalecer al sector indígena.

Por su parte, Iza reconoce que hay división en el movimiento, ya que aseguró que algunos de sus compañeros se han convertido en adversarios políticos dentro del movimiento indígena y que, a pesar de que dicen que no son de derecha ni de izquierda, cuando se trata de elecciones han servido de “candidatos para la extrema derecha”. Con miras a las elecciones de febrero de 2021 manifestó que son orgánicos por lo que “sostendrán al candidato impuesto por el Movimiento Pachakutik”.