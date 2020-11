1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 15 Noviembre 2020

El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo ofrece un balance positivo de las reformas a la Ley Legislativa, que entrarán en vigencia con la nueva Asamblea. Lo analiza en esta entrevista.

La Asamblea Nacional cuenta con normativa reformada. Es una reforma trabajada por una Legislatura que está por terminar su gestión en medio de serios cuestionamientos, con la credibilidad y la confianza ciudadana casi por los suelos. Esto, debido a una serie de escándalos que se desataron: cobro de diezmos, llamadas filtradas, negociados de contratos públicos, entre otros actos, que rayan en la ilegalidad. En ese escenario ¿cuál será el aporte de la reforma? Marcelo Espinel, abogado y director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y director del Observatorio Legislativo, analiza los pro y contras de los cambios.

¿Cuál es la fortaleza de la reforma a la Ley de la Función Legislativa?

La discusión relacionada a la necesidad de una reforma a la Ley de la Función Legislativa no era reciente. Se venía dando hace algunos años y, de hecho, en el anterior periodo de la Asamblea se aprobó un proyecto de reforma que fue vetada totalmente por el presidente, Lenín Moreno. Por otra parte, en este periodo se puso más en evidencia que requería cambiar algunos aspectos de su Ley para volver más operativa, más eficaz la legislación y la fiscalización, e incorporar nuevos aspectos referentes al control de la ética, del accionar de los asambleístas.

¿Cuál propuesta de reforma era mejor, este o el que vetó Moreno?

No me atrevería a determinar cuál es mejor. Creo que esos proyectos responden a distintas coyunturas. Por ejemplo, en el proyecto vetado se establecía la destitución de los asambleístas faltones, pero no constaba el fortalecimiento de la fiscalización, como se plantea ahora, o el tema del parlamento abierto.

¿La reforma respondió a las irregularidades registradas en la Asamblea?

Sin duda. Hay más de 60 legisladores investigados por presuntos actos de corrupción, por lo que era necesario que la Asamblea tenga algunas respuestas en materia normativa. En esa línea creo que la actual normativa va a tratar de controlar la ética a través de un Comité que habrá que ver quiénes le conforman en el siguiente periodo legislativo.

¿Qué le falta a la reforma?

Se debería garantizar de mejor manera el parlamento abierto como modelo de gestión, que se caracteriza por ser más transparente, participativo y la rendición de cuentas permanente. Lo que la reforma, en su disposición transitoria, establece 180 días para elaborar un reglamento que determinará cómo se implementará ese parlamento abierto y su modelo de gestión. Esperemos que el reglamento no sucumba a algún tipo de interés político-partidario.

Un cambio es lo relacionado con la Comisión de Fiscalización, que ya no podrá archivar los casos de juicio político y deberá dejarlos en manos del Pleno ¿Es conveniente?

Es una reforma positiva, en el sentido de que, desafortunadamente, en nuestro país la Comisión de Fiscalización no tiene una integración multipartidista. Se conforma de acuerdo con cómo está compuesta la Asamblea. Si hay una mayoría de derecha ellos controlarán la Comisión, lo que no garantiza pluralidad, por lo que se hace necesario que las decisiones pasen al Pleno. De esa manera puede haber una alternabilidad en ese tipo de decisiones.

¿No queda la Comisión como mera redactora de informes?

No, porque lo mismo podríamos decir de las leyes. Creo que lo que se hace necesario es un trabajo mucho más profundo de la Comisión que, de una u otra manera, pueda dar luces al resto de legisladores para que tomen una decisión.

La normativa da atribuciones más amplias al Consejo de Administración Legislativa (CAL); por ejemplo, que retire el sueldo a un legislador que no asiste por problemas legales ¿Era necesario?

Siempre es positivo que queden definidas con mucha más claridad cuáles son sus funciones. Desafortunadamente, en los últimos cuatro años la falta de legislación hizo que utilicen lo que se llamó “costumbre legislativa”. Que ahora el CAL tenga más atribuciones considerando que su integración sí es multipartidista terminará dando un balance positivo.

¿Es conveniente políticamente que para destituir a un asambleísta haya un mínimo de 91 votos y no los 70 con los que se procedió a sacar del cargo a legisladores como Ana Galarza o Sofía Espín?

Es importante que se haya aumentado el número de votos porque, a la larga, la destitución de un legislador termina por afectar a la representación ciudadana en el parlamento. Esto evita que se utilicen mayorías móviles para sacar a asambleístas que pueden resultar incómodos para determinado Gobierno o partido.