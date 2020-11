1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 14 Noviembre 2020

Paúl Granda, expresidente del Consejo del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien fue vinculado a un caso de delincuencia organizada, en entrevista con El Telégrafo, reiteró que no conoce a Daniel Salcedo ni a sus propiedades.

Asimismo, desmintió ser parte de una estructura delincuencial."Se supone que están investigando una estructura delincuencial que opera de manera reiterada, pero esa versión no es cierta. Yo no conozco, personalmente, a los miembros de esa estructura".

"Siento que Claudia Romero, fiscal de la causa, ni siquiera ha revisado mis versiones. Si lo hubiera hecho tendría conocimiento de que hay documentos que demuestran que nosotros fuimos quienes investigamos este y otros casos de corrupción", dijo el exfuncionario, quien pidió ampliar su versión.

Dice que no sabe si están buscando mostrarse como un adalid en la lucha contra la corrupción. "Pero a la corrupción se la combate con objetividad. Y no involucra a personas inocentes. Yo en mi vida he tocado el cambio que olvidaba mi madre en el velador de su cuarto. Nunca he tocado dinero ajeno, peor formar parte de una estructura delincuencial para beneficio propio y ahí están los informes". (JR)