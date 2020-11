El Universo de Guayaquil

Sábado, 14 Noviembre 2020

El entonces gerente general de Valpacífico, José Ibáñez Santos, advirtió en varias cartas sobre operaciones no contempladas en la ley por parte de su cliente, el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), y pidió que se las cancelara. Estas advertencias se unieron a las otras que hizo la Superintendencia de Bancos.

La primera alerta se dio el 1 de junio de 2018 por la compra de papeles relacionados con $ 2,6 millones de bonos de deuda interna que se emitieron para pagar a los maestros y realizada con Luis Domínguez Viteri, gerente general de Ventura Casa de Valores y presidente de Rusticussi S.A. El entonces director del Isspol, el coronel David Proaño Silva, firmó un contrato privado con Domínguez en el que se llamaba a la inversión “Pacto de Compra Futura – Reporto Privado de Valores”.

Domínguez explicó a este Diario que la operación fue privada y que el Isspol “ofrecía liquidez a cambio de una garantía y rentabilidad en el tiempo”. El 8 de marzo recibió la aprobación del directorio y ese día el Instituto le entregó $ 2,6 millones para que comprara los bonos de deuda interna, que se pusieron en custodia en el Banco Central a nombre de Domínguez. A su vez él le pagaría al Isspol según los montos y plazos negociados en un contrato privado y los bonos estaban como garantía de la inversión. En esta operación intervino Ventura Casa de Valores.

Ibáñez solicitó al Isspol que deshiciera esa inversión por no estar permitida por la ley y Proaño respondió el 11 de junio confirmando que la operación había sido cancelada. El gerente de Valpacífico informó sobre esta operación al entonces Intendente de Mercado de Valores, Miguel Ruiz. Sin embargo, la inversión se repitió, pero esta vez con Rusticussi S.A., compañía que no está registrada en el Mercado de Valores. Los títulos comprados son bonos de deuda interna en seis operaciones y su valor nominal es de $ 1,9 millones indicó Domínguez al aclarar que no está atrasado en sus pagos con el Isspol.

Los accionistas de Rusticussi son Luis y Daniel Domínguez con $ 400 cada uno. En su balance de 2018, la compañía detalló “préstamos de entidad estatal” por $ 2,7 millones y entre sus flujos “adquisición de activos financieros por $ 2,5 millones”. Mencionó que son 17 bonos del Estado ecuatoriano que generan un pago de interés fijo de 8 %. Como sus pasivos reconoció la deuda con Isspol por $ 2,7 millones en “Reportos privados”, con una tasa de interés promedio anual de 7,5 % y vencimientos en 2022.

Cuando se le preguntó si no hubiera sido mejor que el Isspol comprara los bonos directamente, el gerente de Ventura Casa de Valores respondió “son cosas diferentes, en el tema de la prohibición que tenga o no tenga el Isspol, realmente yo no me puedo pronunciar, pero el Instituto tenía el producto”. Aclaró además que la tasa de 8 % que consta en el balance en realidad es de 6,1 % como máximo.

La segunda advertencia de Ibáñez llegó el 10 de julio de 2018, cuando le pidió en un oficio membretado al coronel Proaño que retirara de la custodia de Valpacífico bonos de deuda externa 2024 por $ 22,4 millones, pues estos no estaban inscritos en el mercado ecuatoriano. En otra comunicación le notificó de su pedido al Isspol a Carlos Ortega Cadena, representante legal de Westwood Capital Markets. En ambas cartas adjuntó un estado de cuenta de la casa de valores panameña a nombre de Valpacífico con el detalle de los bonos con fecha de vencimiento en junio de 2024. Son 14 operaciones: una de venta por $ 3,5 millones que data de 2015 y el resto son “Repos”, porque son compras de papeles a corto plazo, realizadas entre 2017 y 2018.

El abogado de Westwood, Duncan Franco, aseguró que esta información “me atrevería a decir que es falsa… Hasta donde yo revisé la documentación no he visto ninguna inversión de bonos 2024 con Isspol”, señaló a este Diario. Tampoco quiso comentar sobre la operación con Domínguez por no ser su abogado. Sí representa a Ventura Casa de Valores, de la que Domínguez es gerente, y a Capital Ventura, de la que Domínguez fue accionista hasta enero de 2018.

Capital Ventura (Caventur) tuvo relación también con el Isspol. Según el informe del mismo Instituto, existe una inversión con Provenza con esta figura de Repos. Son operaciones parecidas a las realizadas con IBCorp. de Jorge Chérrez por más de 200 millones. En el caso de Caventur, el informe indica siete operaciones, de las cuales una estaba vencida en agosto pasado (por $ 1,2 millones) y el resto vencerán entre enero y junio de 2021 (por $ 7,6 millones). En el informe se detalla que se mantuvo reuniones con Capital Ventura el 12 de agosto y que Provenza hizo una propuesta de pago.

“Actualmente no hay operaciones atrasadas”, explicó Franco, quien confirmó que Capital Ventura es “una asesora financiera” que brindó sus servicios a Isspol, que fue quien hizo las inversiones a través de contratos privados extrabursátiles por $ 8,7 millones.

En efecto, la empresa cuyo mayor propietario, con 15.799 acciones, es Héctor San Andrés Pesantes, no está inscrita en el Mercado de Valores. Caventur tuvo ingresos por $205 mil en 2018, último año que presentó sus balances a la Superintendencia de Compañías. Además, la empresa consta como beneficiaria de los derechos de los fideicomisos Repiena-Caventur y CR Constructora-Caventur. En ambos es acreedor beneficiario y estos son adminsitrados por la fiduciaria Latintrust S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, que tiene a su cargo 18 de los fideicomisos donde el Isspol compró derechos fiduciarios.

Capital Ventura no tiene relación con Jorge Chérrez, IBCorp Investments ni Ecuagran, destacó Franco.

El entonces gerente de Valpacífico no se quedó tranquilo. Ibañez pidió al contralor Pablo Celi una auditoría a la casa de valores Valapacífico por la participación de administración anterior en estas operaciones extrabursátiles, que no estaban contempladas en la ley. El subcontralor subrogante respondió a Ibañez en agosto indicándole que la autoridad competente era la Superintendencia de Compañías.

Por ello en septiembre de 2018, el titular de Valpacífico envió otra comunicación casi idéntica al intendente de Mercado de Valores encargado, Carlos Murillo Cabrera. La respuesta fue el inicio de un proceso administrativo en el que solo Valpacífico terminó sancionada con $ 73 mil y en el que ni siquiera se mencionó la denuncia de Ibañez.

La resolución de mayo de 2019, de 44 páginas, detalla varias operaciones de inversiones del Isspol no solo con Luis Domínguez, sino también con IBCorp Investments, en lo que respecta a bonos, y con algunos fideicomisos por la compra de derechos fiduciarios. Entre ellos Centinela Costa Club, De Flujos Ales, Comandato Cartera y con TC Televisión, otra empresa manejada por el Estado. En este negocio con el canal de TV, la propuesta vino de Capital Ventura y también intervino Ventura Casa de Valores; la negociación se dio el 23 de agosto de 2016 para la compra de derechos fiduciarios por $ 1 millón.

Casi dos años después de las advertencias y denuncias, las investigaciones han comenzado en los últimos meses por las denuncias de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la actual administración del Isspol. Ibáñez pididó hace tres semanas ser testigo protegido en las investigaciones por este caso. (El Universo)