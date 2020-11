1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 11 Noviembre 2020

El Pleno de la Asamblea Nacional, resolvió este miércoles 11 de noviembre, solicitar al presidente de la República, que disponga la inmediata remoción del cargo a Roberto Dunn Suárez, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), de conformidad con la moción presentada por la legisladora Lira Villalva, que alcanzó 88 votos afirmativos y 37 abstenciones.

Así mismo, disponer al Presidente de la Asamblea Nacional que, en un plazo de tres días, inicie las acciones pertinentes ante las autoridades de justicia en contra de Roberto Dunn Suárez, presidente del Directorio de la CFN, por existir elementos del cometimiento de delito por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, conforme lo establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.

Además, exigir al Presidente de la República, disponga la inmediata suspensión del proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o “monetización” del Banco del Pacífico y que este no se retome hasta cuando se dé cumplimiento a la Resolución RL-2019-2021-076 adoptada por el Pleno de Legislativo el 27 de agosto de 2020.

También, disponer la comparecencia inmediata a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional al Presidente y Directorio de CFN para que rindan cuentas de su incumplimiento y entreguen la información relacionada con el proceso de supuesta venta del Banco del Pacífico.

Ponencia y debate

Franco Romero, ponente y presidente de la Comisión de Régimen Económico, en su intervención, recordó la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, de desclasificar la información relacionada con el Banco del Pacifico, que fue declarada como reservada por el Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), mediante resolución No. 061-2019 de 08 de julio de 2019. Además, determinó que la mesa legislativa dé seguimiento a este proceso.

Señaló que en una sesión de la Comisión, Roberto Dunn, presidente del Directorio de la CFN, ratificó el carácter reservado de la información solicitada, lo que generó cuestionamientos de los integrantes de la mesa. Ante eso, se solicitó a Asesoría Jurídica del Parlamento su criterio para tener claridad con relación al alcance de la resolución del Pleno.

Precisó que el titular de la CFN se comprometió a asistir a la sesión de la Comisión para tratar la supuesta venta del Banco del Pacífico, sin embargo, pocas horas antes, envió una carta excusándose, en tal virtud, los parlamentarios hicieron público su rechazo y, a través de una moción que tuvo el apoyo unánime de los integrantes de la mesa se recomendó el análisis para iniciar un juicio político en contra de la autoridad en mención, por incurrir en el incumplimiento de su obligación de comparecer a la Comisión.

En el debate, los legisladores rechazaron categóricamente la actitud del presidente del Directorio de la CFN, al desacatar la decisión del Pleno de entregar información sobre proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o “monetización” del Banco del Pacífico. Todos coincidieron en la necesidad de transparentar los datos.

La legisladora Ana Belén Marín subrayó que es desalentador que la Comisión de Régimen Económico no pueda entregar al Pleno un informe sobre este proceso. Solicitó la comparecencia, ante el Pleno, del Directorio de la CFN para que entregue información de este tema. Mientras, Gabriela Larreátegui dijo que se abstuvo de votar el informe no vinculante porque el presidente del Directorio de la CFN no es sujeto de enjuiciamiento político, en virtud de que no tiene potestad de emitir política pública.

Juan Cárdenas indicó que el juicio político debe iniciarse a la autoridad de la Superintendencia de Bancos. En cambio, el parlamentario Esteban Albornoz precisó que el presidente del Directorio de la CFN debía informar sobre el mencionado proceso y que no tiene nada que ver con el sigilo bancario.

Rodrigo Collaguazo mencionó que Roberto Dunn Suárez no solo desacató su comparecencia ante la Comisión, sino que irrespetó la institucionalidad de la Asamblea Nacional y eso tiene que ser sancionado.