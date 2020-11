1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 06 Noviembre 2020

La Jueza Daniella Camacho se inhibió de conocer el proceso, argumentando que la exsecretaria de Gestión de Riesgos no tiene fuero de corte.

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se suspendió la audiencia preparatoria de juicio que debía desarrollarse en contra de Alexandra Ocles, exsecretaria de Gestión de Riesgos, dentro de la investigación de un presunto tráfico de influencias para la compra (fallida) de raciones alimenticias durante la emergencia sanitaria.

La jueza nacional Daniella Camacho se inhibió de conocer el caso, al considerar que Ocles no tiene fuero de Corte como para que el proceso se siga en ese alto Tribunal, por lo que debe ser tramitado por un juez de primera instancia.

En su resolución sobre la competencia, la magistrada señala que la designación de Ocles fue en calidad de Directora General del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, por lo que no tenía rango de Secretaria de Estado. “Si bien el Decreto Ejecutivo 534, publicado en el Registro Oficial 360 de 5 de noviembre de 2018, establece que quien ejerza la dirección del servicio Nacional de Gestión de Riesgos tiene rango de Ministro de Estado, esta calidad la da un Decreto Ejecutivo, que es una norma jerárquicamente inferior a la Ley, y tiene fines administrativos”, consta en la argumentación.

Agrega que, en el ámbito procesal, el fuero lo determina la Ley para la asignación del juez competente: “El fuero es de excepción expresa y, por lo mismo, solo se aplica para los casos taxativamente puntualizados en la misma Ley. (…) El fuero no se presume, debe ser demostrado a fin de que no se violenten las garantías del juez natural y la tutela judicial efectiva”.

Sin embargo, no dio paso a declarar nulo el proceso como pedían los abogados de los acusados.

El antecedente

Fue Stalin Raza, abogado de Mauricio Carvajal, uno de los procesados, quien argumentó que Camacho carecía de competencia para conocer el caso, debido a que desde la audiencia de formulación de cargos el fuero de Corte Nacional no es adecuado en el caso Ocles ya que se debe establecer la diferencia entre Ministro de Estado y Secretaria, según el rango salarial y las funciones establecidas en los decretos. Con ese argumento solicitó que se declare la nulidad del proceso a partir de la formulación de cargos.

Para la delegada de la Procuraduría General era claro el rango que tenía Ocles, por lo que consideraba que Camacho tenía competencia para conocer el caso.

Hace una semana el juez nacional Wilman Terán consideró que Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del IESS, no tenía rango de Ministro por lo que, dentro del proceso penal por delincuencia organizada en el que la Fiscalía lo intenta vincular, debe ser tratado por juez de primera instancia.