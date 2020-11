1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Noviembre 2020

El líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot Saadi, presentó, la mañana de este jueves 5 de noviembre, el plan de trabajo de los candidatos a la Asamblea Nacional por el PSC.

"Los candidatos del Partido Social Cristiano no desmayaremos hasta lograr el Ecuador de prosperidad. Las propuestas están hechas, nuestro compromiso es firme, solo con tu voluntad y apoyo salimos de la crisis. Al Ecuador lo levantamos Unidos", dijo.

Nebot recalcó que este proyecto tiene como objetivo principal, ayudar a los ecuatorianos más pobres, a salir de la aguda crisis que sufre el país. "Pérdidas de empleo, rebajas de sueldo, no venta, no cobro, no pagos (...) No necesito describirla, porque ustedes la viven en el alma y en el bolsillo".

Señaló que los asambleísta no solo tienen la misión de fiscalizar y controlar la democracia a base de impedir el abuso de algunas funciones del Estado, sino también tienen la intervención obligatoria de propuestas e iniciativas para sacar al país adelante. "Hacia allá apunta nuestra propuesta".

Dichos planteamientos, presentadas por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, han sido puestas en conocimiento del candidato a la presidencia Guillermo Lasso.

Propuesta del PSC

Conectar a los ecuatorianos, dándoles internet gratuito y sin cable en todas las ciudades.

40.000 puntos (10.000 cada año), empezando, en todas tas provincias, por las ciudades más pobladas. Tiempo 90 minutos al día (No acumulables) Sin límite de usuarios

Control y diagnóstico gratuito de la salud desde teléfonos inteligentes.

Las 2'400.000 personas más pobres del Ecuador (600.000 hogares aproximadamente) que tengan preexistencia de presión arterial alta, diabetes y obesidad, o mayores de 50 años aunque no tengan dicha preexistencia, serán monitoreadas y diagnosticadas a través de una aplicación tecnológica de uso y descarga gratuita, por su teléfono inteligente.

Cada familia recibirá gratuitamente un tensiómetro para medir la presión arterial y un putsoximetro pata medir el ritmo cardíaco y la oxigenación de la sangre. Esto último sirve también para alertar sobre posible contagio con COVID-19.

Tele Prosperidad Familiar Gratuita

Las 400.000 familias (100.000 por año) más pobres del Ecuador, recibirán gratuitamente una Computadora nueva, con la correspondiente conexión directa de internet en su casa, con aplicaciones también de uso gratuito para tele-trabajo, tele-emprendimiento, tele-inglés y tele-entretenimiento.

Se hará de acuerdo al número de habitantes de todas las ciudades del país, empezando por las más pobladas de cada provincia. Se requerirá la solicitud correspondiente, que se despachará de acuerdo a la fecha de recepción, y se excluirá a quienes se les compruebe que ya tienen computadora con esos programas.

Supresión o rebaja de impuestos, crédito y/o tecnología gratuita para pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, acuacultores y artesanos, y sectores turístico y de transporte de carga pesada, para mejorar la producción y hacer rentables estas actividades.

Cero impuestos durante 4 años para el sector turístico, que ha sido devastado por el coronavirus. Cero impuestos, con excepción de impuesto a la renta, para los pequeños agriculturos, ganaderos y pescadores artesanales.

Impedir que Gobierno alguno siga disponiendo arbitrariamente de los aportes de los afiliados a los sistemas de seguridad social (IESS, ISSFA e ISSPOL), así como de las rentas, que por Constitución, y por Ley pertenecen a las Alcaldías, Prefecturas y Juntas Parroquiales, y tampoco del IVA que pertenece a dichas instituciones y a las Universidades y Exportadores.

Quedará prohibido que las entidades de seguridad social mencionadas inviertan o presten dinero (a ningún título) al Gobierno Nacional; así se garantizará atención real a la salud, prestamos suficientes, pensiones dignas a los afiliados y crecimiento y empleo para los ecuatorianos.

Las rentas de los GADs serán retenidas por el Banco Central del Ecuador y entregados, cada mes, a esas instituciones para que puedan convertirlas en obras y servicios.

Los funcionarios que incumplan estas disposiciones cesarán de pleno derecho de sus cargos. El IVA retenido ya no se entregará al SRI. El Gobierno devolverá, en títulos de crédito tributario, el dinero ilegalmente retenido a los GADs, Universidades y Exportadores del país.

Nuevos delitos : Cincuenta (50) años de cárcel, sin rebaja, para quien viole y mate a menores de 14 años. Tres (3) años de prisión para quienes de manera habitual y dolosa perjudiquen a los pequeños productores ( agricultores, ganaderos, acuacultores y pescadores artesanales ) de artículos perecibles.

Los asambleístas tienen la obligación de fiscalizar y, fundamentalmente, de proponer leyes e impulsar propuestas para que el Poder Ejecutivo las ponga en vigencia, con el fin de lograr la prosperidad de todos los ecuatorianos y especialmente de los más pobres.

Y muy señaladamente en un país como el nuestro, que soporta una gravísima crisis económica financiera, sanitaria, ética y de capacidad administrativa.