Esta en juego la apertura económica

Detalles Publicado el Jueves, 05 Noviembre 2020

Para nuestro país está en juego la vigencia o no de la apertura económica y la cooperación en temas sociales, según analistas.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se han presentado muy disputadas al punto que, según los expertos, tardará algunos días saber si Donald Trump seguirá ocupando la Casa Blanca o si Joe Biden se instala como nuevo inquilino.

La diferencia de votos electorales entre los dos candidatos es sumamente estrecha, faltando por contabilizar estados clave. Si bien se trata de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la mayor parte de países sigue el proceso, por la incidencia que genera y el peso geo-político y económico que en su calidad de superpotencia tiene el país del norte. Y Ecuador no es la excepción.

¿Qué le conviene a nuestro país?

Trump es el mandatario en funciones y muy ampliamente conocido por su política y forma de ser; mientras que a Biden se lo ubica como vicepresidente de los Estados Unidos de 2009 a 2017, en el mandato de Barack Obama.

Algo que se debe tomar en cuenta es que a Ecuador no le ha ido mal en las relaciones comerciales con Estados Unidos durante la era Trump, mientras que resulta una incógnita saber cuál será el rumbo que aplique Biden de resultar ganador en los comicios en marcha. Al menos en eso coinciden el analista económico Víctor Hugo Albán y el asambleísta César Carrión (CREO), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea.

“Con Trump ha habido apertura en la parte comercial, en la financiera. Mientras que no sabemos qué política y estrategia tenga Biden”, comentó Albán; mientras que Carrión agregó que se debe analizar qué nivel de influencia tuvo o tiene un gobernante de Estados Unidos en la política de otros países, para poder analizar cuál sería la mejor opción en cada uno de los casos. Carrión asegura que el Gobierno de Obama no tuvo mayor acercamiento con Ecuador, por lo que no se podría anticipar qué decisiones favorables tome el exvicepresidente en caso de ganar. Aunque hay que tomar en cuenta que, en la administración de Obama, gobernaba Ecuador Rafael Correa, quien marcó las serias distancias con Estados Unidos.

“Con el presidente Donald Trump ha habido un acercamiento más directo, por lo que si gana él tendremos certezas de que continuará con esa política, mientras que si gana Biden el país tendría que trabajar en una nueva relación bilateral”, dijo Carrión.

Los hechos

En el aspecto diplomático, durante el Gobierno de Trump en Estados Unidos; y de Lenín Moreno, en Ecuador, se dieron varios hechos que permitieron a nuestro país retomar las relaciones cordiales que estaban “congeladas” durante la administración de Correa.

Una de ellas fue la visita oficial del vicepresidente norteamericano, Michael Pence, entre el 27 y el 28 de junio de 2018. Durante la reunión se trataron iniciativas bilaterales para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, y la violencia, en particular, en la frontera norte de Ecuador. Pence anunció la intención de proporcionar fondos de cooperación para combatir el narcotráfico, considerando que es un mal que afecta a la niñez y la juventud de todo el mundo. Su visita terminó con 10 años de tensa relación entre Estados Unidos y Ecuador.

En ese marco también estuvieron en nuestro país, en diferentes fechas, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos; Mauricio Claver-Carone, Asistente Adjunto del Presidente y Director Principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional; Sergio de la Peña, Subsecretario Adjunto de Defensa, entre otros.

Lo económico

Estados Unidos se ha mantenido como el principal socio comercial de Ecuador y las cifras lo demuestran. De acuerdo con reportes estadísticos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), a noviembre de 2019 las exportaciones registraron un leve crecimiento del 2,2%, mientras las importaciones se incrementaron en un 2,7%, lo que dejó un saldo positivo de 277 millones de dólares.

Los principales productos de exportación a ese país son camarón, banano, flores, conservas de atún y cacao, que totalizaron más 1.498 millones de dólares hasta noviembre de 2019. A esa fecha iban en crecimiento las exportaciones de flores y de banano.

Lo social

A Albán le preocupa la política migratoria de Trump, que dice sería el punto para temer una reelección del mandatario. Pero para Carrión, si se cumplen las leyes migratorias, no hay porqué temer una gestión en contra del mandatario actual.

Mientras que, insisten, se desconoce “el rostro social y migratorio” que podría aplicar Biden de llegar al poder.